경기도가 고품질 경기미의 소비 저변을 넓히고 새로운 디저트 가치를 알리기 위해 오는 21일부터 22일까지 이틀간 수원역 인근 수원메쎄에서 ‘2026 경기미 디저트 페스타’를 연다.

‘경기미 디저트 페스타’ 경연. 경기도 제공

올해로 6회째를 맞는 이번 행사는 단순한 농산물 홍보를 넘어 경기미를 활용한 다채로운 쌀 디저트와 먹거리를 소비자가 직접 맛보고 체험하는 축제의 장으로 꾸며진다. 특히 올해는 기존 ‘경기미 쌀베이킹 전국 콘테스트’와 함께 ‘경기미 쌀떡볶이 전국 경연대회’가 처음 신설돼 예선을 통과한 참가자들의 치열한 요리 경연이 펼쳐진다.

전시·판매 부스에는 전국 소상공인 쌀떡볶이 업체 18곳과 쌀베이커리 업체 36곳 등 총 54개 업체가 참여해 경기미로 빚어낸 이색 디저트와 간편식을 선보인다. 아울러 제철 과일 찹쌀떡 만들기, 돌돌말이 케이크 만들기, 전통주 담그기 등 가족 단위 관람객이 즐길 수 있는 체험 프로그램과 도내 농특산물 판매관도 함께 운영된다.

박종민 경기도 농수산생명과학국장은 “이번 페스타를 통해 경기미로 만든 디저트의 무한한 가능성과 새로운 소비 가치를 알릴 것”이라며 “다양한 가공·소비처 발굴을 통해 경기미 판로 확대와 농가 소득 증대에 힘쓰겠다”고 말했다.

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