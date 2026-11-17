지난해 12월 홍콩과학기술대 장쥔·멍쯔리 교수 연구팀이 발표한 스마트 안경을 이용한 시험 실험 결과는 충격적이었다. 연구팀은 중국 기업 로키드(Rokid)의 스마트 안경에 차세대 대규모 언어모델인 GPT-5.2를 연동해 학부 3학년 전공 과목인 ‘컴퓨터 네트워크 원리’ 기말시험을 치르게 했다. 스마트 안경에 내장된 초소형 카메라가 시험지를 촬영하면 AI가 문제를 실시간 분석해 렌즈 화면에 정답을 띄우는 방식이었다.

실험자가 안경을 쓰고 시험지를 바라보자 불과 0.8초 만에 답이 나타났다. 안경 렌즈에 표시된 답안을 옮겨 적은 결과, 30분 만에 92.5점을 기록했다. 이는 인간 수험생 상위 5%에 해당하는 성적이었다. 복잡한 논리 문제에서 일부 계산 오차가 있었을 뿐, 추론의 일관성과 단계적 풀이의 완성도 측면에서는 대다수 학생을 압도했다. 지식 암기와 정해진 풀이 과정을 중심으로 설계된 전통적 필기시험이 생성형 인공지능(AI) 앞에서 얼마나 취약한지 보여준 사례였다.

스마트안경으로 시험지를 비추자 0.8초 만에 풀이와 답이 초록색 글씨로 스크린에 떠오르는 모습. 홍콩과학기술대

한국에서 첨단 기술을 활용한 자격시험 커닝 논란이 지속되는 가운데, 중국에서도 앞서 스마트 기기를 악용한 조직적 부정행위가 잇따라 터져 나오며 홍역을 치렀다.

가장 대표적인 사건은 지난해 국가 전문자격시험 현장에서 발생했다. 중국특수설비검사협회에 따르면, 9월 후난성 창사시 고사장에서 치러진 ‘압력용기 검사사 자격시험’ 도중 한 수험생이 촬영 및 무선 송수신 기능이 탑재된 스마트 안경을 착용하고 응시하다 현장 감독관에게 적발됐다. 협회는 즉시 해당 수험생의 전 과목 성적을 무효화하고 국가 신용 불량 시스템(블랙리스트)에 등재하는 한편, 소속 직장 통보와 함께 범죄 혐의로 사법기관에 전격 이송했다.

대학가에서도 유사한 첨단 부정행위가 연이어 덜미를 잡혔다. 광둥성 화난농업대에서는 7월 기말고사 기간 스마트 안경 등 전자기기를 몰래 반입해 부정행위를 시도한 학생들이 무더기로 적발돼 전원 0점 처리 및 중징계를 받았다. 광둥성의 또 다른 대학 영어 시험에서는 감독관이 순찰 중 렌즈 프레임 이상을 포착해 즉시 시험을 중단시키고 퇴장 조치했으며, 허난성 쉬창학원과 후베이공업대 등에서도 답안 송수신 기기와 스마트 기기를 은닉한 수험생들이 적발돼 중징계를 받았다.

이처럼 첨단 장비를 이용한 커닝이 끊이지 않는 배경에는 정교하게 진화한 중국 내 ‘부정행위 회색 시장(암시장)’이 자리 잡고 있다. 중국청년보 등 현지 언론에 따르면, AI 안경은 완성품이 2000~3000위안(약 40만~60만원) 선에 판매되고 있으며, 시험 당일 대여는 1일 20~70위안(약 4000∼1만4000원) 수준으로 학생들도 손쉽게 접근할 수 있다. 심지어 온라인 쇼핑몰에는 ‘시험 꿀템’(考试黑科技)이라는 문구를 내걸고 촬영 표시등을 가려주는 차광 스티커와 감독관 접근 시 화면을 즉시 끄는 스마트 반지(링)를 세트로 묶어 유통하고 있으며, 판매자 고객센터가 단속 회피용 제스처 설정법까지 친절하게 원격 안내하는 실정이다.

스마트안경을 쓰고 시험을 치르는 실험 장면. 중국 기업 로키드(Rokid)의 스마트 안경에 차세대 대규모 언어모델인 GPT-5.2를 연동해 학부 3학년 전공 과목인 ‘컴퓨터 네트워크 원리’ 기말시험을 치렀더니 30분 만에 92.5점을 맞았다. 홍콩과학기술대

이에 중국 당국은 스마트 안경을 비롯한 첨단 기기를 이용한 부정행위 단속과 처벌 수위를 대폭 강화하고 나섰다. 중국 교육부는 지난 4월 21일 중앙인터넷정보판공실·공안부·공업정보화부 등 관계 부처와 함께 '전국 대학입시(가오카오) 안전업무 회의'를 열고, ‘첨단 기술을 이용한 부정행위 방지 및 단속’을 올해 핵심 과제로 제시했다. 회의에서는 시험지 유출 방지 등 전 과정 관리 강화와 함께 무선 통신망 차단, 불법 기기 제조·유통망 단속 등 범부처 차원의 강력한 척결 방침을 세우고 적발 시 처벌 수위를 대폭 상향했다.

이어 교육부가 6월 2일 발표한 ‘2026년 가오카오 예비경보’에서는 휴대전화·스마트워치·스마트밴드는 물론 스마트 안경 등 송수신 기능이 있는 기기를 소지하고 시험장에 들어오는 행위는 실제 사용 여부와 관계없이 전원 부정행위로 간주한다고 공식 명시했다. 적발 시 해당 시험의 전 과목 성적이 무효 처리되며, 사안에 따라 가오카오 응시 자격이 1~3년간 박탈된다. 조직적 부정행위 등 범죄 혐의가 중대할 경우에는 형법상 ‘국가고시 부정행위 조직죄’가 적용돼 1~3년간 모든 국가시험 응시가 금지되는 것은 물론, 최고 7년 이하의 징역형 등 엄중한 형사처벌을 받게 된다.

현장 단속 시스템도 전면 업그레이드됐다. 중국 당국은 올해 대학입시부터 인공지능 기반의 차세대 보안 검색 게이트를 도입해 스마트 안경 등 미세 전자기기 검출률을 대폭 끌어올렸으며, 시험장 내부에는 'AI 지능형 순찰 시스템'과 무선 전파 감시 장비를 전면 배치했다.

지방 교육당국도 일제히 검사 고삐를 죄었다. 광둥성 교육고시원은 안경을 착용하거나 소지한 모든 수험생을 대상으로 보안 검색 카메라 앞에서 안경을 직접 벗어 테이블 위에 올려놓은 뒤 감독관의 정밀 육안 검사를 통과해야만 입실을 허용하도록 했다. 푸젠성 등도 감독관 사전 교육을 통해 안경테의 두께와 카메라 렌즈 유무를 중점 확인하도록 지침을 내렸다. 시험 중 가동되는 AI 순찰 시스템은 수험생의 비정상적인 고개 돌림이나 시선 처리, 부정 자료 열람 등의 이상 행동을 실시간으로 감지해 감독관에게 경보를 울리며, 전후 영상은 모두 서버에 보관된다.

중국 교육부는 가오카오 예비경보를 통해 “어떤 이유로든, 실제 사용 여부와 무관하게 스마트 안경이나 휴대전화 등을 지참하고 시험장에 들어서는 것 자체가 명백한 부정행위”라며 “수험생들은 법규와 도덕의 마지노선을 엄수하고, 순간의 어리석은 판단으로 법의 ‘레드라인’을 건드려 인생 전체를 망치는 일이 없어야 한다”고 강력히 경고했다.

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