미국 민주당 지지자들이 차기 대선 후보에게 인공지능(AI) 기업과의 '거리 두기'를 요구하고 있다는 여론조사 결과가 나왔다. 게티이미지뱅크

미국 민주당 지지층 10명 중 8명 이상이 차기 대선 후보가 인공지능(AI) 기업의 선거자금을 받지 말아야 한다고 생각하는 것으로 나타났다.

응답자 대다수는 대선 후보가 구체적인 AI 정책을 마련하고, 취임 첫해 포괄적인 AI 규제 법안을 처리하겠다고 약속해야 한다고 답했다.

이에 따라 AI 규제가 2028년 미국 대선의 주요 쟁점으로 부상할 가능성이 제기되고 있다.

16일(현지시간) 미 온라인매체 악시오스가 보도한 하트 리서치 여론조사에 따르면 민주당 지지 유권자 3011명 가운데 83%는 민주당 차기 대선 후보가 AI 기업의 선거자금을 거부해야 한다고 답했다.

응답자의 91%는 민주당 대선 후보가 AI 정책 계획을 갖춰야 한다고 답했으며, 88%는 취임 첫해 포괄적인 AI 법안을 통과시키겠다고 약속하기를 바랐다. 76%는 주정부가 연방정부와 함께 AI를 규제할 권한을 계속 보유해야 한다고 응답했다.

이번 조사는 지난달 26일부터 이달 3일까지 사우스캐롤라이나와 네바다, 뉴햄프셔, 뉴멕시코, 미시간, 버지니아 등 초기 대선 경선이 치러지는 6개 주에서 민주당 경선에 참여할 가능성이 큰 유권자를 대상으로 실시됐다.

이번 조사 결과는 중간선거 이후인 지난 7일 샌프란시스코에서 열린 민주당의 '대선 관계자 회합'에서 공유됐다.

AI 규제 지지 단체인 ‘후 디사이즈(Who Decides)’가 주최한 이 행사에는 민주당 관계자와 선거 전략가, 시민단체 및 노동조합 관계자 등이 참석했다.

주최 측 관계자는 악시오스에 “초기 경선 주의 유권자들이 후보를 평가할 때 AI 규제 계획을 갖고 있는지뿐 아니라 취임 첫해 해당 계획을 법안으로 통과시킬 능력이 있다고 믿는지도 판단할 것”이라며 이번 조사 결과의 의미를 설명했다.

이어 “참석자들은 2028년 대선이 'AI 선거'가 될 것이라는 확신을 가지고 떠났다”고 전했다.

한편 미국에서는 AI 기술의 급속한 확산과 이를 둘러싼 규제 문제를 놓고 우려의 목소리가 커지고 있다.

AI 데이터센터 건설에 따른 전력·환경 부담과 빅테크 기업의 사회적 책임, 정부의 규제 대응 등을 둘러싼 논란이 이어지면서 AI 산업의 성장과 함께 공공의 이익 및 안전을 확보해야 한다는 요구도 나오고 있다.

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