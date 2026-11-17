지난해 순창 코리아 떡볶이 페스타에서 커다란 철판에 가득 담긴 떡볶이를 토치로 그을리고 있다. 사진=한국관광공사 제공

이번 주말 가족과 함께 떡볶이 한 접시로 늦가을 나들이를 즐길 곳이 있다. 고추장의 본고장 전북 순창에서 열리는 떡볶이 축제다.

17일 순창군과 순창발효관광재단에 따르면 ‘2026 순창 코리아 떡볶이 페스타’가 오는 21~22일 순창읍 순창발효테마파크와 전통고추장민속마을 일원에서 열린다.

축제는 이틀 동안 오전 10시부터 오후 5시까지 열리며 입장료는 받지 않는다. 떡볶이와 일부 체험 프로그램은 따로 값을 낸다.

순창 전통고추장으로 만든 떡볶이를 한자리에 모으는 이 축제는 2024년 11월 처음 열려 올해로 세 번째다. 떡볶이 축제가 순창에서 열리는 것은 고추장 때문이다.

순창장류박물관의 ‘임금님께 진상된 순창고추장’ 전시. 사진=한국관광공사(이범수) 제공

◆ 영조가 다시 찾은 고추장, 어디서 왔나

고추장이 임금의 밥상에 오른 기록은 조선 왕명 출납 기관 승정원이 남긴 ‘승정원일기’에 있다.

1751년(영조 27년) 윤5월18일 기록을 보면 신하 김약로가 요즘도 고추장을 계속 드시는지 묻자 영조는 계속 먹고 있다며 지난번 처음 들어온 고추장이 매우 좋았다고 답했다. 김약로가 그 고추장이 조종부의 집에서 온 것이라며 다시 들일지 묻자 영조는 그러라고 했다.

이듬해 4월10일 기록에는 영조가 고추장을 두고 근래 들어 담그는 것이라며 예전에도 있었다면 반드시 먹었을 것이라고 말한 대목이 나온다. 같은 자리에서 한 신하는 지방 민가에서는 고추장이 널리 쓰인다고 했고, 김약로는 웃으며 조종부 집 장은 과연 잘 담근다더라고 거들었다.

영조는 조종부가 세상을 떠난 뒤인 1761년 8월에도 신하들과 이야기를 나누다 그를 떠올리며 고추장 이야기를 꺼냈다.

조종부 집 고추장을 순창 고추장으로 보는 해석도 전해진다. 조종부의 본관이 순창으로 알려지면서다. 다만 승정원일기에는 그 고추장을 어디서 담갔는지 적혀 있지 않다.

기와집 사이로 장독이 늘어선 순창 전통고추장민속마을. 사진=한국관광공사(김지호) 제공

◆ 이성계 점심상에 올랐다는 ‘초시’

순창에는 고추장의 내력을 조선을 세운 이성계와 잇는 이야기도 있다. 고려 말 이성계가 스승 무학대사를 만나러 순창 만일사로 가던 길에 한 농가에서 순창 고추장의 전신으로 여겨지는 ‘초시’를 곁들인 점심을 먹었고, 그 맛을 잊지 못해 임금이 된 뒤 진상하게 했다는 것이다.

기록이 아니라 전승이지만, ‘순창 하면 고추장’이라는 말이 굳어진 배경으로 지역에서 오래 전해 온 이야기다.

◆ 간장 떡볶이가 빨개진 지 70여 년

떡볶이가 처음부터 빨간 음식이었던 것은 아니다. 옛 떡볶이는 흰떡과 고기를 간장으로 볶은 궁중 음식으로 알려져 있다.

흔히 고추장 떡볶이의 시작으로 꼽히는 곳은 서울 신당동이다. 서울시에 따르면 신당동 떡볶이 골목은 1953년 마복림 씨가 떡볶이 가게를 연 데서 비롯됐다.

고추장 본고장에서 떡볶이 축제가 시작된 것은 그로부터 70여 년 뒤인 2024년이다. 순창발효관광재단은 순창 장류로 만든 소스를 앞세워 ‘순창 떡볶이’를 알리겠다며 첫 축제를 열었다.

순창 코리아 떡볶이 페스타에서 관람객들이 길바닥에 분필로 그림을 그리고 있다. 사진=한국관광공사 제공

◆ 읍·면 떡볶이부터 명인 소스 만들기까지

올해 축제장에는 순창 읍·면별 특색을 담은 떡볶이 부스 11곳과 전국 골목 떡볶이 맛집 부스 11곳이 들어선다. 대학생들이 꾸린 떡볶이 부스 3곳과 튀김·순대 같은 분식을 파는 부스 10곳도 함께 문을 연다.

맛본 떡볶이 가운데 마음에 드는 것을 고르는 인기투표와 순창 마을끼리 떡볶이 솜씨를 겨루는 마을대항전도 열린다.

아이와 함께라면 떡볶이를 주제로 길바닥에 그림을 그리는 ‘길떡사생’, 증강현실(AR)로 축제장을 돌아다니는 ‘찾아라 떡볶킹’, 장류 미생물 캐릭터 인형극을 즐길 수 있다.

고추장 명인과 함께 떡볶이 소스를 만드는 체험은 1인 5000원으로 사전 접수와 현장 접수를 함께 받는다. 전통고추장민속마을을 둘러보며 장류 문화를 체험하는 ‘고추장 민속마을 투어’도 마련됐다.

축제장 인근 순창장류박물관은 무료로 둘러볼 수 있다. 고추장·된장의 역사와 담그는 과정을 보여 주는 곳으로, 겨울철에는 오전 9시부터 오후 5시까지 문을 연다.

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