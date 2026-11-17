홍천군은 지난 12일부터 15일까지 4일간 경기 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 메가쇼 시즌2’에 참가해 지역 농산물 가공 제품의 우수성을 알리고 현장 판매를 통해 의미 있는 성과를 거뒀다고 17일 밝혔다.

이번 행사는 강원도 농업기술원과 6개 시군이 함께 운영한 ‘농산물 가공 제품 강원 공동관’에서 진행됐다. 홍천군은 농업회사법인 백이동골과 홍홍이의 참가를 지원하고 미담 양조장도 도 농업기술원 부스를 통해 참여해 홍천 농 가공품 홍보와 판로 확대에 나섰다.

메가쇼에 참여한 홍천 농업인들. 홍천군 제공

행사 기간 홍홍이는 복숭아 모찌 등 출품한 모든 제품을 완판하며 약 700만원 매출을 기록했다. 농업회사법인 백이동골도 장류 등 제품을 판매해 360만원 상당 매출을 올렸다. 특히 강된장은 준비한 물량이 모두 판매되는 성과를 거뒀다. 미담 양조장은 석탄 주, 연엽주, 송화주 등을 선보여 320만원 매출을 기록했다.

이번 행사에서는 예년보다 시식 운영과 소비자 참여가 활발하게 이루어져 제품을 직접 맛보고 구매할 기회가 확대됐다. 이를 통해 소비자 반응과 선호도를 현장에서 확인하고 지역 농 가공품의 시장 경쟁력을 살펴보는 계기가 됐다.

윤선화 홍천군농업기술센터 소장은 “이번 메가쇼 참가를 통해 지역 농산물을 활용한 가공 제품의 상품성과 소비자 호응을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 지역 농가공 경영체의 제품 경쟁력 강화와 판로 확대를 위한 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지