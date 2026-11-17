홍천군은 군정 소식과 지역의 다양한 정보를 보다 많은 주민과 방문객에게 알리기 위해 공식 유튜브와 인스타그램 구독 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

이벤트 기간은 오는 22일까지다. 홍천군 공식 유튜브와 인스타그램을 구독한 뒤 네이버폼에 상품 수령에 필요한 정보와 구독 인증사진을 제출하면 참여할 수 있다.

홍천군 공식 유튜브는 ‘홍천군’, 인스타그램은 ‘hongcheongun_official’ 계정으로 운영되고 있다. 군정 소식과 지역 행사, 관광, 문화 등 홍천의 다양한 정보를 제공하고 있다.

이벤트 참여자 가운데 100명을 선정해 배달의민족 모바일 상품권 1만원권을 증정한다. 당첨자는 11월 25일 발표할 예정이다.

홍천군은 이번 이벤트를 통해 공식 SNS 채널에 대한 관심과 참여를 높이고 군정 소식과 지역 정보를 보다 빠르고 친근하게 전달할 수 있는 온라인 소통 기반을 넓혀 나갈 계획이다.

이벤트 참여 시 입력한 개인정보는 이벤트 진행과 상품 발송 목적으로만 사용된다. 참여 정보가 부정확하거나 구독 인증이 확인되지 않을 경우 당첨 및 상품 발송 대상에서 제외될 수 있다.

홍천군 관계자는 “공식 SNS를 통해 군정 소식과 홍천의 다양한 이야기를 보다 쉽고 빠르게 접할 수 있다”라며 “이번 이벤트를 계기로 많은 분들이 홍천군 공식 SNS를 구독하고 홍천과 더욱 가까워지는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

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