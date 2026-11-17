한성숙 국무총리가 17일 오후 대학 수학능력시험 부정행위 방지 대책을 직접 발표한다. 한 총리는 “부정행위를 ‘사회악’으로 규정하고 발본색원하겠다”고 선언했다.

한 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 국무회의에서 “수험생들이 그간 쌓아온 노력이 정당한 결실로 이어질 수 있도록 수능 관리에 끝까지 최선을 다하겠다”며 이같이 밝혔다.

16일 서울 시내의 한 카메라 매장에서 판매 중인 초소형 카메라 모습. 연합뉴스

정부는 수능 시험 중 스마트기기 휴대를 원천 차단한다는 방침이다. 한 총리는 “스마트폰 등 모든 스마트기기는 전원 종료 후 수거하고 수험생이 착용한 안경과 시계를 전수 점검하는 한편 옷깃과 소매, 단추 등도 꼼꼼하게 살피겠다”고 밝혔다. 수험생 가방은 복도 등 시험장 외부에 별도로 보관한다. 시험장 외부에 보관된 소지품도 수시 점검해 스마트기기 작동 여부를 탐지한다.

시험장 주변 와이파이 관리도 강화하며, 현장 감독관도 추가로 배치한다. 한 총리는 “현장에서의 부정행위는 물론 사전 모의에 대해서도 무관용 원칙으로 엄단하겠다”며 “의심 사례의 경우에는 끝까지 추적해 시험 무효, 응시자격 박탈, 고발과 수사 의뢰 등 엄정 대응하겠다”고 강조했다.

한 총리는 이날 오후 보다 구체적인 내용을 담은 수능 부정행위 방지 대책을 직접 발표한다.

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