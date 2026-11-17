스파오가 경량 패딩 후드 재킷 ‘씬라이트’를 아동용 4만9900원, 성인용 5만9900원에 출시했다. 편의점 CU와 이마트24는 이보다 낮은 3만원대 경량 패딩을 내놨다.

겨울용 패딩 점퍼와 방한모를 착용한 어린이들이 스키·스노보드 장비를 들고 포즈를 취하고 있다. 이랜드 제공

17일 유통업계에 따르면 이랜드몰에서는 16일 기준 씬라이트 아동용 후드 재킷 ‘4차 물량'을 판매 중이다. 사이즈는 110~160이다.

이랜드월드는 교복 위에 입기 쉽고 활동하기 편해 학생 수요가 늘었다고 설명했다. 스파오는 12월에 색상 6가지를 추가한다.

2011년에는 중고생 사이에서 노스페이스 패딩이 유행하면서 온라인에 '노스페이스 계급도'가 돌았다. 제품별로 입은 학생의 서열을 매긴 표로, 25만원대 눕시2부터 69만원대 히말라얀 파카까지 올라 있었다.

씬라이트 매출은 성인용이 이끌었다. 올해 1월부터 11월 4일까지 성인용 매출은 전년 동기보다 137% 늘었다. 씬라이트 전체 매출의 93%를 차지했다.

같은 기간 스파오 공식몰에서 구매 이력이 있는 40대 이상 가입 고객은 전년보다 163% 증가했다. 이 연령대는 공식몰 전체 구매 고객의 33%를 차지했고, 객단가는 20% 올랐다.

경량 패딩은 한여름에도 팔렸다. 무신사 스토어의 8월 경량 패딩 거래액은 1년 전보다 718% 늘었다. 9월은 128% 늘었고, 10월 1~14일은 지난해 같은 기간의 2.3배였다.

편의점의 방한 의류는 양말과 내의가 대부분이었는데, 올해는 외투가 더해졌다. 이마트24는 올해 처음 경량 패딩을 들여와 3만4900원에 판다.

CU는 3만9900원짜리 경량 패딩을 플리스 재킷, 바람막이와 함께 내놨다. 색상은 검정 한 가지, 사이즈는 100과 105 두 가지다. 이제 편의점에서도 패딩 등 외투를 살 수 있게 됐다.

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