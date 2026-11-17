올해 7월 인천형 행정체제 개편으로 출범한 영종구가 성공적인 안착과 급증하는 행정 수요의 선제적 대응에 나섰다. 대폭적인 국비 확보를 통해서다. 17일 영종구에 따르면 손화정 구청장은 전날 행정안전부를 찾아 신설 자치구의 특별교부세 우선 배정을 강력히 건의했다.

이날 특교세 지원의 시급성 및 우선적 배정 당위성 설명과 함께 건의서를 공식 전달했다. 영종구의 2023∼2026년 최근 4년간 특교세 교부액은 옛 중구 시절을 포함해 약 82억9700만원으로 인천 군·구 중 최하위 수준이다. 영종구 출범을 앞둔 2025년에는 전년 대비 3분의 1 규모인 9억원으로 급감했다.

구는 올해도 큰무리선착장 일원 도로 붕괴 예방 정비공사 등 10개 현안 사업에 총 32억원을 신청했다. 하지만 차질 없이 원활한 기반 확충을 위해서는 이를 훨씬 뛰어넘는 전폭적인 도움이 필요하다는 게 구의 입장이다.

구는 지난 5월 기준 평균 연령이 39.6세, 39세 이하 인구 비중은 49%에 달할 만큼 젊은 도시의 특성을 나타낸다. 이에 출산·육아·복지 수요가 급증하고, 도서관과 문화회관·실내체육관 같은 기초 인프라 확충에 대한 요구가 크다.

손 구청장은 주민 삶의 질을 실질적으로 높일 필수 문화·체육·복지시설 건립 재원을 ‘지역 현안수요 특별교부세’로 반영해 줄 것을 촉구했다. 구는 향후에도 외부 재원 확보를 위해 중앙부처·시와 지속적인 소통 체계를 구축할 방침이다.

손 구청장은 “그동안 국가 차원의 재정 지원이 턱없이 부족했던 만큼 안정적인 행정 운영을 위해 적극적인 정부 뒷받침이 절실하다”며 “영종구에 대한 투자는 대한민국의 미래 경쟁력을 높이는 국가 차원의 투자”라고 말했다.

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