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중국 국가통계국이 발표한 10월 경제지표에 따르면 중국 경제는 전반적으로 안정적인 흐름을 이어가며 신동력 확충과 구조 고도화 추세를 나타냈다.

10월 규모이상 공업부가가치는 전년 동기 대비 4.8% 증가했으며, 장비제조업과 첨단기술제조업은 각각 10.6%, 17.6% 늘어 전체 공업 증가율을 크게 웃돌았다.3D프린팅 장비, 리튬이온배터리, 산업용 로봇 생산량은 각각 85.9%, 30.0%, 26.0% 급증했다. 서비스업생산지수는 4.6% 증가하며 현대 서비스업이 견조한 성장세를 보였다.

소비 부문에서는 1~10월 사회소비품 및 서비스 소매총액이 전년 동기 대비 2.5% 증가했고, 이 가운데 서비스 소매액은 4.9% 늘었다.

고정자산투자는 8.1% 감소했으나 지식재산권 제품 투자가 9.2%, 첨단기술산업 투자가 4.0% 증가하며 질적 개선 흐름을 보였다. 10월 상품 수출입총액은 전년 동기 대비 31.2% 증가했으며, 수출은 28.7%, 수입은 34.7% 늘었다.

고용 상황은 전반적으로 안정적이었다. 10월 전국 도시조사실업률은 5.1%로 전월보다 0.1%포인트 하락했다. 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 0.7% 상승했고, 근원 CPI는 0.8% 올랐다. 생산자물가지수(PPI)는 5.7% 상승해 전월 대비 상승 폭이 0.7%포인트 확대됐다.

중국 경제는 신동력 확충과 구조 고도화 흐름을 이어가고 있으나, 국제 환경의 불확실성이 크고 내수 부진이 여전하다는 분석이다.

자료제공 : CMG중국통신

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