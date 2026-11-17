부산시의회 행정사무감사가 막바지에 이른 가운데 부산시 산하 부산글로벌도시재단 대표의 업무 역량과 인사 검증 시스템이 도마에 올랐다. 취임 두 달여 된 대표가 예산과 계약 등 기본적인 기관 운영 현황조차 제대로 파악하지 못한 채 감사에 임하면서 부실한 업무 준비와 인사 검증 문제가 동시에 불거졌다.

부산시의회 해양도시안전위원회 성현달 의원(국민의힘·남구3)은 지난 16일 부산글로벌도시재단 행정사무감사에서 김정아 대표이사의 업무 파악 수준과 기관 운영 역량을 집중 추궁했다.

부산시의회 해양도시안전위원회 성현달 의원(오른쪽)이 지난 16일 부산글로벌도시재단 행정사무감사에서 김정아 대표에게 질의하고 있다. 부산시의회 제공

지난 9월10일 취임한 김 대표는 예산과 계약, 기존 감사 지적사항 등 기본적인 질문에도 제대로 답변하지 못했다. 성 의원은 “사전에 요구한 자료만 검토했어도 주요 쟁점을 파악할 수 있었다”며 “행정사무감사 준비는 백점 만점에 0점”이라고 질타했다. 김 대표는 준비가 부족했다는 지적을 인정했다.

재단의 핵심 사업인 외국인 유학생 유치와 정착 지원 정책도 지적받았다. 성 의원은 단순한 유치 실적보다 부산 대학의 특성과 지역 산업을 연계해 유학생들의 취업과 창업, 지역 정착까지 이어지는 실질적인 정책이 필요하다고 주문했다.

외국인 주민 상담 서비스는 처리완료율이 99.6%에 달했지만 전체 상담의 약 88%가 단순 정보 제공에 그친 것으로 나타났다. 성 의원은 행정적 상담 완료와 실제 문제 해결은 다르다며 성과관리 체계 개선을 요구했다.

부산영어방송의 홍보도 부족한 것으로 나타났다. 김해공항 입국장과 시티투어버스 등을 활용한 홍보가 이뤄지지 않았고 부산교통공사와의 협업도 중단된 상태라는 것이다. 성 의원은 관계기관의 홍보 채널을 적극 활용해 외국인 관광객의 방송 접근성을 높여야 한다고 강조했다.

성 의원은 같은 문제가 내년도 예산안 심사에서도 반복되면 강도 높은 예산 삭감에 나서겠다고 경고하고, 이번 사태를 계기로 부산시 산하기관장 인사 검증 시스템을 재점검해야 한다고 촉구했다.

그는 “부산글로벌도시재단은 외국인 주민과 유학생 지원, 국제교류 등 부산의 국제화와 직결되는 핵심 기관”이라며 “기관장이라면 전문성과 정책 이해도, 조직 운영 능력이 충분히 검증돼야 한다”고 목소리를 높였다.

성 의원은 “인사는 시장의 권한이지만 그 결과에 대한 책임도 시장에게 있다”며 “글로벌도시를 이끌 기관의 수장이 전문성과 역량 논란에 휩싸인다면 부산의 글로벌 경쟁력은 구호에 그칠 수밖에 없다”고 지적했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지