더불어민주당 초선 의원 모임 ‘더민초’ 소속 55명은 17일 ‘이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다’는 발언을 한 최민희 최고위원 중징계 및 당직 사퇴를 촉구하는 공동 성명을 발표했다.

더불어민주당 최민희 최고위원이 지난 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 물을 마시고 있다. 연합뉴스

이들은 “대통령의 과거 정치적 입장에 관한 발언, 언론인과 동료 정치인을 향한 언행, 그리고 그 과정에서 불거진 당내 갈등은 사실관계와 책임 소재를 명확히 규명해야 할 문제”라며 “특히 당의 공식적인 윤리감찰이 시작되고 결과가 윤리심판원으로 이첩된 만큼 이제는 원칙과 절차에 따른 책임 있는 판단이 필요하다”고 했다. “당의 지도부라는 지위가 책임을 면제하는 이유가 될 수 없다. 오히려 지도부일수록 더 엄격한 기준을 적용받아야 한다”고 했다.

윤리심판원에는 “신중하고 엄중한 판단을 촉구한다”고 했다. 의원들은 “어떠한 정치적 이해관계도 결과에 영향을 미쳐선 안 된다”며 “당헌·당규와 윤리 규범 위반이 확인된다면 지위에 관계없이 엄중한 징계가 이뤄져야 한다”고 강조했다. 또 당사자의 해명·반론 기회 보장을 강조하면서도 “사실관계가 확인된 사안에 대해서는 그에 상응하는 정치적 책임을 져야 한다”고 강조했다.

최 최고위원에게는 징계 절차와 별도로 당직 자진사퇴를 촉구했다. 이들은 “정치적 책임은 징계 여부만으로 모두 설명될 수 없다”며 “당을 위해 무엇을 지켜야 하고, 무엇을 내려놓아야 하는지 스스로 판단하는 것 역시 정치인의 책임”이라고 했다. 아울러 “초선 의원들은 이번 사안이 특정 계파의 대립이나 정치적 이해관계에 따라 처리돼선 안 된다고 생각한다”며 “당의 원칙은 누구에게나 공정하게 적용돼야 하며, 국민의 신뢰를 회복하는 일이 무엇보다 우선돼야 한다”고 했다.

최 최고위원은 당원들이 가입된 단체대화방에서 사진기자들을 “하이에나 떼들”이라고 했다가 당 윤리감찰단의 조사 대상이 됐다. 그 와중에 비공개 당원간담회에서 논란 발언을 한 사실이 뒤늦게 알려지면서 이 역시 윤리감찰 대상이 됐다. 김민석 대표는 지난 15일 윤리감찰단으로부터 조사 결과를 보고받은 뒤 해당 사안을 윤리심판원에 이첩하라고 지시했다. 형사사법절차로 치면 기소에 해당한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지