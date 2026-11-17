코스피는 17일 ‘젠슨 황 쇼크’ 등 여파로 ‘5천피’(코스피 5000)를 재차 위협받고 있다.

코스피가 하락 출발한 17일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 연합뉴스

한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 92.41포인트(1.81%) 내린 5008.09로 개장한 후 5000선 근방에서 오르내리고 있다. 한때 2.27% 내린 4984.83까지 밀렸는데, 코스피가 장중 5000을 밑돈 것은 지난 9일(저가 4990.66) 이후 5거래일 만이다. 만약 종가 역시 5000 밑으로 내려오면 올해 2월2일 이후 9개월 반만이다. 기관과 개인이 순매수 중이나 외국인의 순매도세를 막기엔 역부족인 흐름이다.

최근 젠슨 황 전 최고경영자(CEO) 불륜 스캔들과 사임 사태로 글로벌·국내 증시는 큰 타격을 입었다. 황 전 CEO가 주도했던 인공지능(AI) 산업에 대한 공격적인 투자와 금융지원 구상이 위축될 수 있다는 우려로 반도체 투자 심리가 얼어붙으면서다. 일각에서 제기되는 황 전 CEO의 복귀 가능성도 점점 불투명해지고 있다. 엔비디아 이사회가 황 전 CEO 복귀에 선을 그었고, 스콧 베선트 미 재무장관도 외부 인사 영입을 촉구했다는 소식이 전해졌다.

이에 간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 하락했다. 다우존스30 산업평균지수는 1.41%, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 1.92%, 2.49% 하락했다. 엔비디아도 4.12% 내렸고, 메모리 반도체 공급자인 마이크론(-7.62%), SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR·-7.29%), 샌디스크(-8.58%) 등도 큰 폭으로 하락했다. 필라델피아 반도체지수는 5.28% 떨어졌다.

코스닥 지수도 이날 8.83포인트(1.33%) 내린 656.82로 출발해 부진한 흐름을 이어가고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 “지난주부터 새로운 불확실성으로 부각된 젠슨 황 사임 여파를 주식 시장이 쉽게 소화하지 못하고 있다”며 “젠슨 황 리스크는 엔비디아가 주도한 AI 투자 및 순환금융 생태계를 위축시킬 수 있다는 우려로 이어지고 있는 모습”이라고 진단했다.

다만 그는 “중장기 AI 수요 감소를 기정사실화하는 것은 지양하는 게 맞지 않나 싶다”며 “수요일 새벽 예정된 엔비디아 실적 결과, 목요일 앤트로픽 기업공개(IPO) 흥행 여부가 일차적인 분위기 반전의 계기가 될 수 있다”고 했다.

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