방송인 김어준씨가 17일 더불어민주당 최민희 수석최고위원에 대한 징계 추진을 두고 “결국 수석최고 역할을 못하게 하려는 것”이라고 주장했다.
최민희 최고위원은 이날 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 이재명 대통령 관련 발언에 대해 논란을 일으킨 데 대해 사과하면서도 전당대회 당시 불거진 ‘반명·분열주의·신천지 3자 연합(반분신)’ 의혹에 대해서는 진상 규명을 요구했다. 그는 “이 일로 대통령께 심려를 끼쳐드리고 이런 논란을 일으킨 데 대해서 잘못했다고 생각하고 사과드린다”며 “반분신 비밀연합을 깨는 게 지난 전당대회 목표라는 것, 그로 인한 분열과 혼란은 그냥 덮을 수 없다고 생각한다”고 강조했다. 자신의 징계 문제와 당내 신천지 의혹은 별개 사안이라는 주장이다.
그는 비공개 당원 간담회에서 이 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지로 전달된 발언은 실제로 한덕수 전 국무총리 탄핵을 둘러싼 당내 이견을 설명하는 과정에서 나온 것이라고 주장하며 “시기와 사람이 헷갈리고 문맥도 안 맞는다”고 했다. 이어 “제가 한덕수 탄핵을 일관되게 주장했기 때문에 그것만 기억하고 있는 것”이라고 설명했다.
김씨는 “(최 최고위원 발언을) 경솔했다, 이 정도 수준으로 비판할 수는 있다”면서도 제명 요구까지 나오는 상황은 과도하다고 했다. 최 최고위원에 대한 당원권 정지나 당직 정지 등의 징계 가능성을 언급하면서는 “그렇게 되면 결국 수석최고 역할을 못하게 하는 것인데, 수석최고를 못하게 하는 게 왜 이렇게 중요하냐”고 반문했다. 최 최고위원의 징계에 숨은 의도가 있다는 뜻으로 해석된다.
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