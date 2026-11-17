골프 시뮬레이터 전문기업 지티에스앤(공동대표 방운식·박현철)이 블랙프라이데이를 맞아 골프·파크골프 시뮬레이터 도입 지원에 나선다.

지티에스앤은 11월30일까지 스크린 파크골프 매장과 아파트 커뮤니티를 대상으로 장비 할인 및 렌탈 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다고 17일 밝혔다. 신규 창업을 준비하는 사업자부터 기존 시설을 교체하려는 운영자까지 도입 비용 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다.

골프 시뮬레이터 전문기업 지티에스앤(공동대표 방운식·박현철)은 11월30일까지 스크린 파크골프 매장과 아파트 커뮤니티를 대상으로 장비 할인 및 렌탈 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다고 17일 밝혔다. 지티에스앤 제공

스크린 파크골프 분야에서는 ‘플레이 파크골프’ 시뮬레이터를 최대 50% 할인된 가격에 공급한다. 10타석 이상 규모로 신규 매장을 개설하는 사업자에게는 이용객 체험용 시타채도 최대 5개까지 무상 지원한다.

장비를 도입한 매장의 운영 편의를 위한 지원도 마련했다. 플레이 파크골프 설치 매장에는 자체 운영관리 시스템(CMS)을 무료로 제공한다. 이용객은 전용 앱을 통해 타석 예약과 결제를 할 수 있고, 점주는 CMS에서 타석별 이용 현황과 결제 내역을 확인할 수 있다. 현장 타석 변경과 시뮬레이터 전원 제어도 가능하다.

시간대별 매출과 이용 현황을 바탕으로 할인 쿠폰이나 포인트 혜택을 운영할 수 있다는 점도 특징이다. 실제 플레이 파크골프 해운대점은 기존 엑셀과 수기 장부로 분산 관리하던 매장 운영 정보를 CMS 도입 후 한 화면에서 실시간으로 확인하고 있다고 설명했다.

아파트 커뮤니티를 대상으로 한 렌탈 혜택도 제공한다. 스크린골프 시설을 신규 설치하거나 기존 장비를 교체하는 단지가 ‘GTS 시그니처’를 새로 렌탈하면 오토티업기를 선착순 100대까지 무상으로 지원한다. 이달 중 렌탈 계약을 확정한 단지에는 골프 프로의 원포인트 레슨도 한 차례 무료 제공한다.

해당 혜택은 지난 6월 출시한 골프·파크골프 하이브리드 시뮬레이터에도 적용된다. 한 타석에서 골프와 파크골프를 선택해 이용할 수 있는 제품으로, 아파트 커뮤니티 시설을 입주민의 다양한 생활체육 수요에 대응하는 공간으로 활용할 수 있도록 했다.

박태근 지티에스앤 전략기획본부장은 “스크린 스포츠를 즐기는 공간이 다양해지면서 시설마다 필요한 장비와 운영 방식도 달라지고 있다”며 “공간과 이용 목적에 맞는 제품과 운영 지원을 통해 골프와 파크골프가 더 많은 사람의 일상에 자리 잡을 수 있도록 하겠다”고 말했다.

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