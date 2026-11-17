연인과 친구, 직장 동료, 교도소 동기를 거쳐 퍼진 마약 유통망이 경찰에 적발됐다. 마약 전과가 없는 화장품 유통업체 대표 사무실 서랍에서는 시가 40억원어치 필로폰이 나왔다.

서울경찰청 광역수사단 마약범죄수사대는 마약류관리법 위반 혐의로 86명을 입건하고 이 중 29명을 구속했다고 17일 밝혔다. 판매·교부사범이 45명(구속 24명), 매수·투약사범이 41명(구속 5명)이다.

경찰이 압수한 마약. 서울경찰청 제공

이들은 2024년 7월부터 올해 9월까지 전국 사업체와 주거지, 숙박업소 등에서 필로폰과 대마, LSD를 사고팔거나 무상으로 건넨 혐의를 받는다. 경찰은 필로폰 1.3kg을 압수했다. 시가 43억원, 약 4만3000명이 동시에 투약할 수 있는 양이다. 범죄수익 1억2700만원도 환수·보전했다.

수사는 지난해 1월 필로폰 매수자 첩보에서 시작됐다. 경찰은 1년10개월간 관련자를 연쇄 추적했다. 피의자는 서울 33명, 경기 29명, 인천 6명 등 10개 시·도에 걸쳐 있다. 마약 전과 20범도 포함됐다.

유통망은 인맥을 따라 넓어졌다.

지인을 통해 마약을 처음 접하거나, 지인 소개로 새 판매자를 알게 되는 식이었다. 피의자 직업도 중견기업 직원, 백화점 판매사원, 식당 운영자, 건설현장 팀장, 배달기사 등으로 다양했다.

전과 없는 판매자도 적지 않았다.

피의자 86명 중 35명(40.7%)이 마약 전과가 없었다. 이 중 13명은 판매·교부 혐의를 받는다. 경기도에서 화장품 유통업체를 운영하는 A씨는 전과도, 투약 혐의도 없었다. 그러나 필로폰 판매 혐의로 구속됐다. 검거 당시 A씨 사무실 서랍에서는 필로폰 1.2kg이 발견됐다.

서울경찰청 마약범죄수사대가 지인 인맥을 따라 퍼진 마약 유통망을 적발한 사건을 형상화한 이미지. 전과 없는 화장품업체 대표 사무실 서랍에서 필로폰이 나온 대목을 담았다. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

투약자가 유통에 가담하기도 했다. 거래를 알선하고 대가로 마약 몫(일명 ‘뽀찌’)을 받거나, 마약을 얻으려 운반을 맡았다. B씨는 과거 병원 근무 때 내원자가 흥분제라며 건넨 필로폰을 처음 투약했다. 최근에는 구입 자금이 없어 필로폰을 받는 대가로 운반 심부름까지 했다. B씨는 경찰 조사에서 “과장해서 말하면 노예처럼 있었던 것 같다”고 진술했다.

처음 투약한 경위를 밝힌 29명은 전원 주변 사람 권유로 시작했다고 답했다.

산업안전관리자였던 C씨는 사회관계망서비스(SNS)로 만난 이성 친구 D씨가 건넨 LSD를 투약했다. 이후 어지럼증 등 이상 증상을 겪었다. 조사 결과 D씨는 상대의 투약 반응을 보고 싶다는 이유로 LSD를 권한 것으로 드러났다.

경찰이 압수한 마약. 서울경찰청 제공

자녀가 집 안 다른 방에 있는 상황에서 필로폰을 투약한 사례가 4건 확인됐다. 일부 피의자는 반복 투약으로 자녀·배우자와 연락이 끊겼다고 진술했다. 한 피의자는 “가족을 더 힘들게 한 것이 마음 아프다”고 말했고 경찰이 전했다. 공공기관 출신 E씨는 자수하려고 경찰 청사를 찾았다가 용기를 내지 못하고 돌아간 적이 있다고 털어놨다.

경찰 관계자는 누구의 권유든 마약을 거절하고 권유자를 신고해달라고 당부했다. 경찰은 온라인·비대면 거래와 함께 지인을 통한 대면 거래도 단속하고, 상위 공급자를 계속 추적할 방침이다.

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