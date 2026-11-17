이재명 대통령이 17일(현지시간) ‘아세안+3’ 정상회의에 참석해 “아세안+3가 걸어온 여정은 서로 다른 역사와 발전 경험을 지닌 국가들이 협력을 통해 공동의 과제를 해결할 수 있다는 것을 입증한 ‘눈부신 성장의 역사’였다고 해도 과언이 아니다”라며 아세안+3 정상회의의 역할의 중요성을 강조했다.

이재명 대통령이 지난 16일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한·메콩 정상회담에서 발언하고 있다. 청와대 사진기자단

이 대통령은 이날 필리핀 마닐라에서 열린 아세안+3 정상회의 모두발언에서 “오늘날 우리는 아세안+3가 출범하던 당시보다 한층 더 복잡하고 불확실한 국제 정세와 경제 환경을 마주하고 있다”며 “한 지역에서 벌어진 갈등과 충격이 모두의 일상을 빠르게 위협하는 지금이야말로 위기 때마다 힘을 발휘해온 아세안+3의 역할이 더욱 빛을 발할 때”라고 말했다. 이 대통령은 1999년 김대중 대통령과 중국의 주룽지 총리, 일본 오부치 총리가 마닐라에서 모여 첫 한·중·일 3국 협력의 장을 열었던 것을 언급하며 “여러 차이에도 불구하고 공동의 경제적 이익을 중심으로 새로운 협력의 공간을 열어낸 세 지도자의 선구적 결단이야말로 복합 위기의 시대 우리가 따라 배워야 할 교범이라고 생각한다”고 말하기도 했다.

이 대통령은 내년이면 아세안+3가 출범 30주년을 맞이한다는 점을 언급하며 “지난 시간 쌓아온 성과를 기념하는 것은 물론 다가올 30년을 향해 힘차게 나아갈 도약의 이정표를 만들어야 한다”면서 “복합위기에 대한 대응력과 회복력을 높이고 지속가능한 미래 성장의 기반을 함께 마련해나가야 한다”고 제안했다. 그러면서 “대한민국은 아세안+3가 향후 30년 미래를 설계하는 과정에서도 마땅한 책임과 역할을 다할 것”이라고 약속했다.

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