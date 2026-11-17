여권 내 대표 친명(친이재명) 단체 ‘더민주전국혁신회의’ 공동대표인 더불어민주당 김문수 의원은 17일 최민희 최고위원의 설화를 겨눠 “이재명 대통령의 정체성을 근본적으로 부정한 얘기이고, 이재명정부를 부정한 얘기이고, (이 대통령이) 대통령을 해선 안 될 사람이라는 얘기”라며 최 최고위원을 당에서 제명해야 한다고 주장했다.

김 의원은 이날 CBS라디오에서 “일반 당원도 아니고 수석최고위원인데 너무나 큰 잘못을 했다. 타당 사람이나 타당 지도부에서나 할 수 있는 말로 대통령이나 민주당을 공격했는데, 그것도 허위사실”이라며 이같이 밝혔다. 또 “윤석열 탄핵이라든가 독재정권과 여태 싸우면서 민주화를 위해 애써오고 우리가 얼마나 박수를 많이 보내고, 그래서 수석최고위원으로 당원들이 밀어준 것 아닌가”라며 “이거는 친청(친정청래), 친명 문제를 떠나서 해당 행위에 해당한다”고 거듭 강조했다.

더불어민주당 내 친명 조직인 더민주전국혁신회의 김문수 상임대표가 16일 서울 여의도 국회 소통관에서 최민희 최고위원의 해당행위를 규탄하는 기자회견을 하고 있다. 허정호 선임기자

친명계인 박성준 수석대변인은 KBS라디오에서 최 최고위원 징계 수위에 대한 직접적 언급은 피하면서도 해당 사안을 “계파 갈등으로 접근하는 것은 좋지 않다”고 했다. 김민석 대표가 전날 당 회의에서 신천지 의혹을 둘러싼 갈등은 ‘정치 문제’, 최 최고위원 관련 사안은 ‘윤리 문제’로 분리한 것의 연장선으로 해석됐다. 송영길 전 대표도 MBC라디오에 나와 “본인(김 대표)이 수차례 공개 사과한 것으로 저는 판단한다”며 “(김 대표가) 정청래 전 대표와 따로 만나서 서로 마음을 풀 필요가 있다”고 당내 통합을 강조했다.

당내에서는 최 최고위원에 대한 중징계 및 친청계 최고위원들의 당직 사퇴를 촉구하는 여론이 갈수록 커지고 있다. 민주당 초선 의원 모임 ‘더민초’는 이러한 내용의 연대 성명을 낼 것으로 전해졌다. 더민초는 전날 최 최고위원에게 당직 사퇴 결단을 내리라는 내용의 성명서를 채택했다.

김민석 대표는 앞서 최 최고위원이 단체대화방에서 국회 취재를 하는 사진기자들을 “하이에나 떼들”이라고 한 데 대해 감찰하라고 윤리감찰단에 지시했다. 이후 최 최고위원이 당원들과의 비공개 간담회에서 ‘이 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다’는 취지 발언을 한 것으로 뒤늦게 알려지자 이 역시 감찰 대상에 포함됐다. 지난 15일 윤리감찰단으로부터 조사 결과를 보고받은 김 대표는 해당 사건을 윤리심판원에 징계 회부하라고 지시했다.

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