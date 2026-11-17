인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위 우려에도 대학수학능력시험(수능)을 연기하지 않았다는 이유로 최교진 교육부 장관이 고발됐다.

최교진 교육부 장관이 16일 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 물을 마시고 있다. 연합뉴스

이종배 국민의힘 전 서울시의원은 17일 오전 국민신문고를 통해 서울경찰청에 최 장관을 직무유기 혐의로 고발했다고 밝혔다.

앞서 올해 세무사 시험 수석 합격자 A씨는 지난 15일 한 변호사 유튜브 채널에 출연해 1·2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다고 밝혀 파문이 일었다.

논란은 최 장관의 국회 발언으로 이어졌다. 최 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 AI를 이용한 부정행위를 100% 적발할 자신이 있느냐는 박정훈 국민의힘 의원의 질문에 “ 못 할 것 같다”는 취지로 답했다.

이에 박 의원은 “장관 연세 때문이 아니라 현장 감독관들이 적발할 자신이 있느냐는 뜻”이라며 “교육부 믿고 시험 봐도 되나”고 재차 물었다. 최 장관은 자신의 답변이 개인적인 적발 능력을 의미한 것이라고 해명하면서 “관련 국장이 답변해 주면 좋겠다”며 실무자에게 답변을 넘겼다.

스마트안경의 변종까지 적발할 수 있느냐는 질문에도 “새로운 부정행위 방법을 끝없이 찾아내는 것을 모두 막기에는 완벽하지 못할 것 같다”고 말했다.

해당 발언을 두고 논란이 커지자 김민석 더불어민주당 대표도 17일 최 장관의 답변에 우려를 나타냈다.

김 대표는 이날 민주당 유튜브 방송에 출연해 최 장관의 전날 발언에 대해 “우려를 자아내는 장면이었다”고 지적했다. 이어 “질문의 취지를 오해하고 본인이 감독관이면 할 수 있겠느냐는 질문에 답을 한 것 같다”면서도 “빨리 답변을 정정했어야 했다는 생각이 든다”고 말했다.

이어 “지금은 할 수 있는 최대한의 조치를 다 하고 매우 단호하고 책임 있는 모습을 보여 우려를 없애는 것이 필요한 시점”이라고 강조했다.

한편 교육부는 오는 19일 치러지는 2027학년도 수능을 예정대로 시행한다는 방침이다. 최 장관은 수능 연기에 대해서는 더 큰 혼란을 초래할 수 있다며 선을 그었으며, 교육부는 시험장 내 스마트기기 점검과 공공 와이파이 차단 등 추가 대책을 마련하고 있다.

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