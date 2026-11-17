인천 미추홀구의회가 홈페이지 전면 개편으로 의정활동 정보를 보다 쉽고 투명하게 제공한다. 미추홀구의회는 구민과의 소통 강화 차원에서 새 누리집 문을 열었다고 17일 밝혔다.

이번 개편은 사용자 중심의 기능과 콘텐츠를 강화하는 데 중점을 뒀다. 메인 화면은 직관적으로 재구성하고, 주요 메뉴를 전면에 배치해 정보 접근성을 높였다. PC와 모바일 등 여러 기기에서도 편리하게 이용할 수 있도록 화면 구성도 개선했다.

또 의원별 개인페이지를 새로 만들어 프로필과 의정활동 내용을 한눈에 살펴볼 수 있도록 했다. 구민들이 지역구 의원의 업무 일정을 보다 가까이에서 들여다보고 이해하는 창구가 될 것으로 기대된다.

기존 문서 중심의 회의록에서 본회의와 상임위원회 등 회의 내용을 영상으로 시청할 수 있도록 했다. 방문으로 이뤄지던 방청 접수는 홈페이지에서도 가능하도록 온라인 신청이 도입됐다. 시간과 장소에 구애받지 않고 구민들의 편의를 위한 것이다.

김진구 미추홀구의회 의장은 “구민이 의정활동을 더 쉽게 알고 참여할 수 있도록 문턱을 낮췄다”면서 “앞으로도 구민의 목소리에 귀 기울이며 경청하는 의정, 행동하는 의회를 만들어 나가겠다”고 말했다.

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