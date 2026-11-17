경기 파주시의 한 아파트에서 치매를 앓는 노부모와 함께 살던 40대 남성이 숨진 채 발견됐다. 행방을 알 수 없던 70대 어머니는 이튿날 인근 모텔에서 발견됐다.

17일 파주경찰서에 따르면 지난 16일 오후 5시30분쯤 파주시 아동동의 한 아파트 경비실에서 집에 들어가지 못하는 80대 남성 A씨를 보호하고 있다는 신고가 접수됐다.

경기 파주경찰서 전경.

출동한 경찰은 치매를 앓는 80대 남성 A씨의 집을 확인하고 귀가를 도우려 했지만 현관문 비밀번호를 알 수 없어 소방 당국에 협조를 요청했다. 소방대원들이 베란다를 통해 집 안으로 들어가면서 오후 8시쯤 내부에서 A씨의 아들인 40대 남성 B씨가 숨진 채 발견됐다.

발견 당시 시신은 부패가 진행된 상태였던 것으로 전해졌다. 현장에서는 유서가 발견되지 않았다.

현재까지 범죄 혐의점은 확인되지 않은 상태다.

숨진 B씨는 치매를 앓는 80대 아버지, 70대 어머니 C씨와 함께 살고 있었던 것으로 조사됐다. 경찰은 B씨 발견 당시 집에 없던 어머니 C씨와 연락이 닿지 않자 소재 파악에 나섰다. C씨는 이날 오전 7시 55분쯤 파주시의 한 모텔에서 혼자 머물고 있다가 경찰에 발견됐다.

경찰 관계자는 “국립과학수사연구원에 B씨의 시신 부검을 의뢰해 정확한 사망 원인을 확인하고 모든 가능성을 열어 사망 경위를 조사할 방침”이라고 밝혔다.

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