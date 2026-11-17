개국 초부터 조선은 외교 관계를 중시했다. 대외 정책의 근간은 사대와 교린으로 삼았다. 사대는 중국, 교린은 인접국이 그 대상이었다. 예나 지금이나 의사소통을 위한 외국어가 중요했다. 이른바 동아시아 국제질서에 속하는 국가들의 언어가 중시되었다. ‘경국대전’에 따르면, 제1외국어는 한어(漢語), 그리고 몽골어, 일본어, 여진어가 있었다.

조선시대 목활자로 간행한 역과 합격자 명부이다. 국립민속박물관

외국어 교육과 시험은 사역원(司譯院)에서 담당했으며, 외국어 전공자 선발은 역과(譯科)로 치러졌다. 선발인원은 19명이며, 한어 13명, 몽골어, 일본어, 여진어는 각각 2명 선발했다. 청나라가 건국된 이후에는 여진어는 청어(淸語)로 바뀌었다. 청나라는 한어를 공용어로 삼았으므로, 한어의 우위는 계속되었다.

외국어 교육에서는 특히 ‘회화’ 훈련이 중시되었다. 1682년 사역원 내에 회화 훈련을 위한 전문 교육기관 우어청(偶語廳)을 설치했다. 사역원 내에서는 외국어만 사용하게 했으며, 이를 어길 시에는 처벌이 있었다. 대표적인 회화 학습서는 ‘노걸대(老乞大)’와 ‘박통사(朴通事)’였는데, 그 내용은 상인이 특산물을 싣고 북경에 가서 판매하고, 다시 특산물을 사서 귀국하는 과정에 따라 구성된 것이었다. 어떤 장면을 설정하고, 대화체로 꾸며서 그 대화를 익히게 했다. 오늘날의 실전 영어 회화 교재를 생각하면 되겠다.

한어 회화 학습서로 제작된 책이다. 국립중앙박물관

1795년경 한어 학습서 노걸대를 언해하여 중간한 언해본이다. 국립세계문자박물관

외국어인 만큼 원어민이 직접 어학 교육을 담당하기도 했다. 중국과 주변국에서 귀화한 사람이나 그 후손들로서 향화인(向化人)이라 했다. 외교에 중요한 통역과 외국어 교육에 필요했기 때문에, 정책적으로 그들을 우대해 주었다. 결혼도 장려하고, 관향(貫鄕: 본관)을 내려주어 정착할 수 있도록 했다.

그러면 외국어는 어떻게 시험을 치렀을까? 강서(講書), 사자(寫字), 역어(譯語) 세 가지가 있었다. ‘강서’에는 책을 보지 않고 외우고 강독하는 배송(背誦)과 책을 보면서 강독하는 임문(臨文)이 있었다. 강서는 한어에만 있었다. ‘사자’는 글씨를 베껴 쓰는 것이다. 몽골어, 일본어, 여진어(청어)는 사자를 실시했다. 한어는 한자와 같아서 사자 시험이 필요 없었다. ‘역어’는 어느 나라의 언어와 문자를 다른 나라의 그것으로 번역, 전달하는 것을 가리킨다. 네 외국어 모두에 적용되었다.

현실적으로 교류를 하지 않고 있던 몽골어를 계속 유지해 갔다는 점은 주목할 만하다. 국경이 가까울 뿐만 아니라 그들이 거대한 국가였던 만큼 소홀히 할 수 없다는 이유를 들었다. 그에 대해서 정조(正祖)는 당장 쓰이지는 않지만, 언젠가 쓰이게 될지도 모르는 언어에 대해서도 미리 충분히 준비하라고 했다.

천, 지, 인으로 내용을 구분한 몽골어 교재이다. 국립한글박물관



하지만 시대의 흐름과 더불어 외국어에도 여러 가지 변화가 나타났다. 국제관계의 변화, 왜란과 호란, 그리고 명나라와 청나라의 정권교체가 변화를 불러왔다. 여진어는 만주어(청어)를 학습하게 되었으며, 몽골어 대신 제2외국어 자리를 차지하게 되었다. 몽골어는 순위에서 밀려났다. 또한 왜란 이후 일본과의 관계가 긴밀해짐에 따라서 일본어의 역할이 커졌다.

그런 변화와 더불어 새로운 외국어 학습서들이 나타나기 시작했다. 오랫동안 유지해 온 교재의 경우, 글자의 음과 뜻이 변하여 당시 사정에 맞지 않게 된 측면도 크게 작용했다. 그간의 경험을 토대로 조선 사람들이 자체적으로 편찬한 학습서도 등장하게 되었다. 주체적인 외국어 공부와 학습이 이루어지게 된 것이다.

대화 형식으로 일본어 회화를 학습하는 교재이다. 국립한글박물관

하지만 오랫동안 유지되었던 조선의 외국어 체제는 ‘서세동점’ 시대와 더불어 큰 변화를 겪지 않을 수 없었다. 전 지구적인 근대세계 시스템 속에 편입되면서 새로운 국가들과 그들의 낯선 외국어들을 접하게 된 것이다. 중국어와 일본어를 매개로 한 서양 외국어 이해, 다시 말해 ‘이중통역’(二重通譯) 내지 ‘중역’(重譯) 예컨대 ‘조선어 ⇆ 중국어·일본어 ⇆ 서양 외국어’라는 과도기 단계를 거쳤다. 과도기를 지나, 마침내 직접 서양 외국어들을 배워서 이해하고 소통할 수 있게 되었다. (한국국학진흥원 전통생활사총서 24)

이남희 원광대 역사문화학과 교수

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