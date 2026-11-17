6·25전쟁 당시 참전군인들의 눈에 비친 1950년대 부산은 어떤 모습이었을까. 전쟁의 포화 속에 피란민들과 군수물자가 뒤섞인 항구도시이자, 낯선 환경에서도 삶을 이어가는 사람들의 일상이 공존하는 도시였다.

당시 부산에 주둔하거나 머물렀던 참전군인들이 직접 카메라에 담은 사진을 통해 피란수도 부산의 모습을 되짚어보는 전시가 열린다. 국내 기록물이나 당시 부산 사람들의 기억과는 또 다른 외부인의 시선으로 전쟁기 부산의 풍경과 삶을 들여다볼 수 있다는 점에서 눈길을 끈다.

6·25전쟁 참전군인이 직접 촬영한 부산역 대화재

부산근현대역사관 소속 임시수도기념관은 이달 24일부터 내년 5월30일까지 부산시민공원 내 시민공원역사관 원형전시실에서 특별기획전 ‘참전군인의 기록, 카메라에 담긴 1950년대 부산’을 개최한다고 17일 밝혔다.

6·25전쟁 발발 이후 임시수도가 된 부산에는 전국 각지에서 피란민들이 몰려들었고, 부산항과 부산역은 사람과 군수물자가 오가는 전쟁의 주요 거점이었다. 전시 사진에는 미군 병참기지와 주요 군사시설을 비롯해 피란민들과 군수물자가 뒤섞인 당시 도시의 모습이 담겼다.

부산항 1부두의 참전군인

그러나 전쟁의 한복판에서도 시민들의 일상은 이어졌다. 참전군인들에게 부산은 낯선 도시였지만, 카메라에는 거리 풍경과 부산 사람들의 생생한 생활상이 기록됐다. 전쟁 속에서도 생업을 이어가며 하루하루를 살아가는 시민들의 모습은 당시 부산이 단순한 전쟁 후방기지가 아니라 삶의 터전이었음을 보여준다.

지금은 시민공원으로 탈바꿈한 옛 미군 주둔지 캠프 하야리아의 모습도 만날 수 있다. 부산진구 범전동·연지동 일대에 자리했던 캠프 하야리아는 6·25전쟁 당시 군수물자 보급과 후방기지 지휘를 담당한 주한미군 부산기지사령부였다. 이번 전시에는 기지 내부 시설과 미군들의 생활상, 주변 부산 사람들의 모습 등이 소개된다.

부산항 일대와 영도

무료로 관람할 수 있는 이번 전시는 3부로 구성된다. 1부 ‘전쟁 속 도시, 피란수도 부산’은 부산항과 부산역, 미군 병참기지 등 전쟁기 부산의 모습을, 2부 ‘1950년대 부산의 일상’은 전쟁 속에서도 삶을 이어간 시민들의 모습을 조명한다. 3부 ‘캠프 하야리아의 모습들’에서는 미군기지 내부와 주변의 생활상을 보여준다.

아미동 공동묘지

유엔묘지에서 일하는 한국여성

특히 임시수도기념관 소장 사진뿐만 아니라 신정익 소장가가 보관해 온 사진 자료도 함께 공개돼 1950년대 부산의 모습을 더욱 입체적으로 살펴볼 수 있을 것으로 기대된다.

류승훈 임시수도기념관장은 “참전군인들의 사진을 통해 외부인의 시선으로 기록된 1950년대 부산의 다양한 모습을 살펴보고, 피란수도 부산의 역사적 가치와 기록유산의 의미를 조명하고자 전시를 마련했다”고 말했다.

초량동 마을길을 걷는 미군. 부산임시수도기념관 제공

한편 캠프 하야리아 부지는 1945년 광복 이후 미군이 주둔하다 시민들의 오랜 반환 운동 끝에 2010년 부산시에 반환됐다. 이후 2014년 부산시민공원으로 재탄생했다.

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