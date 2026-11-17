서울의 한 지구대 앞에서 갑자기 쓰러져 의식을 잃은 남성이 경찰관들의 신속한 응급조치로 의식을 되찾았다. 경찰관들은 병원 방문을 거부한 남성을 집까지 데려다주는 등 마지막까지 세심하게 살폈다.

사진 = 대한민국 경찰청 유튜브 갈무리

17일 경찰청 공식 유튜브 채널 ‘대한민국 경찰청’에는 서울의 한 지구대 앞에서 쓰러진 남성을 구조하는 경찰관들의 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

지난 9월 17일 촬영된 해당 영상에는 지구대 앞을 지나던 남성이 갑자기 쓰러지는 장면이 담겼다. 남성이 의식을 잃고 호흡이 가빠지자 이를 목격한 시민은 곧바로 지구대로 달려가 경찰관에게 상황을 알렸다.

상황을 파악한 경찰관은 즉시 현장으로 뛰어나와 심폐소생술을 시작했다. 주변 시민에게 자동심장충격기(AED)를 가져다 달라고 요청하고, 동료 경찰관은 119에 신고했다. 경찰관이 가슴 압박을 이어간 끝에 남성은 조금씩 의식을 되찾았다.

경찰관들은 남성을 지구대 안으로 옮긴 뒤 도착한 구급대원들과 함께 상태를 살폈다. 남성은 평소 지병을 앓고 있었으며, 이날 약을 먹을 시간을 놓쳐 증상이 악화한 것으로 전해졌다.

남성은 약을 챙겨 먹으면 괜찮다며 병원에 가지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 경찰관은 물을 건네며 상태를 살폈고, 혼자 귀가하겠다는 남성에게 집까지 데려다주겠다고 제안했다.

사진 = 대한민국 경찰청 유튜브 갈무리

남성이 “미안하다”며 사양했지만 경찰관은 “걱정하지 말고 잠시 기다리시라. 집까지 모셔다드리겠다”고 했다. 해당 영상이 공개되자 누리꾼들은“망설임 없이 달려 나가는 경찰관이 너무 듬직하다”, “지구대 앞이라 천만다행이다” 등의 반응을 보였다.

특히 남성이 경찰관에게 “염치없고 죄송하다”고 말하는 장면에는 “방금까지 생사의 고비를 넘겼으면서도 다른 사람에게 미안해하는 모습이 마음에 남는다”는 댓글이 달리기도 했다.

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