노년기 사망 위험을 높이는 요인은 '독거' 자체보다는 경제적 어려움과 사회적 고립에 더 가까울 수 있다는 연구 결과가 나왔다.(기사와 무관한 사진). 게티이미지뱅크

혼자 사는 노인의 사망 위험은 단순히 독거 여부보다 경제적 형편과 사회적 관계에 더 큰 영향을 받는다는 연구 결과가 나왔다.

특히 소득이 낮고 가까운 친구와 교류가 없는 독거노인은 심뇌혈관질환으로 사망할 위험이 크게 높아 경제적 지원과 사회적 관계망 형성이 중요하다는 지적이다.

국제학술지 ‘BMC 노인의학’(BMC Geriatrics) 최신호에 따르면 서울대병원 가정의학과 조비룡·김계형 교수 등이 참여한 공동 연구팀은 국내 60세 이상 성인 3771명을 장기간 추적 관찰해 이 같은 연관성을 확인했다.

연구팀은 한국고령화연구패널조사(KLoSA)에 참여한 60세 이상 고령자 가운데 2006년부터 2020년까지 독거 또는 동거 상태가 유지된 3771명을 분석했다. 이 중 독거노인은 435명, 동거 노인은 3336명이었다. 평균 추적 관찰 기간은 12.38년으로, 전체 참여자의 52%인 1961명이 이 기간 사망했다.

연구팀은 전체 사망뿐 아니라 암과 심뇌혈관질환으로 인한 사망 위험을 비교하고, 나이와 성별, 흡연·음주·운동 습관, 소득, 교육 수준, 거주지역 등 다양한 요인을 분석에 반영했다.

먼저 나이와 성별, 건강행태 등을 보정한 분석에서는 독거노인의 전체 사망 위험이 동거 노인보다 49% 높았다. 암 사망 위험은 81%, 심뇌혈관질환 사망 위험은 92% 높은 것으로 나타났다.

그러나 소득과 교육 수준, 거주지역 등 사회경제적 요인까지 고려하자 결과가 달라졌다. 독거 여부에 따른 전체 사망 위험은 통계적으로 유의한 차이가 없었으며, 암과 심뇌혈관질환 사망 위험에서도 유의한 차이가 확인되지 않았다.

이는 혼자 산다는 사실 자체보다 독거노인에게 상대적으로 많이 나타나는 경제적·사회적 취약성이 사망 위험과 관련돼 있을 가능성을 보여준다. 실제 연구 시작 당시 독거노인은 동거 노인보다 소득과 교육 수준이 낮고 규칙적으로 운동하는 비율도 낮았다.

소득 수준에 따른 분석에서는 경제적 취약성이 두드러졌다. 연간 가구소득이 500만원 미만인 독거노인은 같은 소득 수준의 동거 노인보다 전체 사망 위험이 33%, 심뇌혈관질환 사망 위험이 68% 높았다. 반면 연간 소득이 500만원 이상인 집단에서는 독거 여부에 따른 사망 위험 차이가 통계적으로 유의하지 않았다.

사회적 관계 역시 중요한 변수로 나타났다. 가까운 친구를 일주일에 한 번 이상 만나는 독거노인은 동거 노인과 비교해 심뇌혈관질환 사망 위험에 유의한 차이가 없었다.

반면 가까운 친구가 없거나 1년에 한 번도 만나지 않는 독거노인은 같은 수준의 사회적 교류를 보이는 동거 노인보다 심뇌혈관질환 사망 위험이 3.41배 높았다. 친구를 1년에 한 번 이상 만나지만 일주일에 한 번 미만으로 교류하는 독거노인도 위험이 2.72배로 추정됐으나, 통계적으로 유의한 수준에는 이르지 못했다.

연구팀은 독거노인의 건강을 평가할 때 동거 가족의 유무만으로 위험을 판단해서는 안 된다고 강조했다. 경제적으로 어렵거나 주변 사람들과 교류가 단절된 노인을 우선적으로 찾아 지원할 필요가 있다는 것이다.

그러면서 단순한 안부 확인이나 응급상황 대응을 넘어 정기적인 건강관리와 의료서비스 이용을 돕고, 가족·친구·이웃과의 관계를 유지할 수 있도록 지원하는 접근이 필요하다고 제언했다.

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