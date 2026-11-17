사진 출처=밀레니얼웍스

주식회사 밀레니얼웍스(대표 송유상)가 (재)서울예술단과 함께 창작가무극 '백범'의 공연 연계 AI 체험전시 ‘독립여정’을 오는 21일(토)까지 국립극장 해오름극장 로비에서 운영한다고 17일 밝혔다.

이번 전시는 백범 김구 탄생 150주년과 서울예술단 창단 40주년을 기념해 올리는 창작가무극 '백범'과 연계해 마련됐다. 밀레니얼웍스와 서울예술단은 가무극 '백범'의 지식재산권(IP)을 활용해 체험전시 ‘독립여정’을 공동 기획했다. 전시는 작품의 내용을 연계한 다섯 가지 체험으로 구성됐다. 공연 시작 90분 전부터 공연 직전까지, 그리고 인터미션 동안 운영된다.

해오름극장 3층 로비에 마련된 ‘독립여정’은 관객이 다섯 가지 체험을 차례로 거치도록 구성됐다. 첫 번째 체험인 ‘나는 어떤 독립운동가인가’는 가치관 설문을 통해 나와 성향이 닮은 독립운동가를 찾아주고, ‘나에게 전하는 독립운동가의 한마디’에서는 독립운동가들이 실제 남긴 기록 가운데 나에게 어울리는 문장을 받아볼 수 있다. ‘독립 암호 해독’은 전시 공간 곳곳에 숨겨진 숫자를 찾아 해독표로 비밀 암호를 풀어보는 추리형 체험이다.

AI 기술을 적용한 ‘나의 독립 다짐서’는 관객의 얼굴을 그 시대 인물의 모습을 담은 흑백 초상으로 만들고 자신의 다짐을 함께 기록하는 체험이며, ‘40주년 픽셀 캔버스’는 현장에서 찍은 관객들의 사진이 한 칸씩 모여 백범 기념 아트로 완성된다. 체험을 마칠 때마다 리플릿에 도장을 모으는 스탬프 투어도 함께 진행돼, 도장을 모두 모으면 1층 로비 포토존에서 열리는 경품 이벤트에 참여할 수 있다.

밀레니얼웍스는 생성형 AI 기술을 활용한 팝업 및 체험 콘텐츠를 개발하고 있다. 이번 협업에서는 공연 IP와 AI 체험전시를 결합한 콘텐츠를 선보였다.

밀레니얼웍스 송유상 대표는 “이번 체험전시는 관객에게 공연을 보는 것 이상의 경험을 주고 제작사와 공연장에는 관객의 사진과 선택이 담긴 개인 맞춤형 굿즈 판매, 스탬프 투어와 연계한 현장 소비, SNS 인증 게시물을 통한 공연 홍보 효과를 가져다줄 수 있다”며 “문화체육관광부와 예술경영지원센터의 지원, 그리고 서울예술단과 긴밀히 협업해 만든 이번 체험전시가 새로운 관람 문화로 자리 잡기를 기대한다”고 전했다.

한편, 이번 체험전시는 문화체육관광부와 (재)예술경영지원센터(대표 김장호, 이하 예경)가 추진하는 ‘2026 예술분야 성장도약(스케일업) 지원사업’을 기반으로 마련됐다. 예경은 후속 투자 유치와 판로 확대를 앞둔 예술기업에 사업화 자금과 투자·판로 연계 프로그램을 지원하고 있으며, 밀레니얼웍스는 올해 선정기업으로 참여하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지