베트남전쟁 당시 고엽제인 ‘에이전트 오렌지’(Agent Orange)에 노출된 미군 참전용사는 노출 기록이 없는 참전용사보다 파킨슨병에 걸릴 위험이 44% 높은 것으로 나타났다.

고엽제를 직접 취급하거나 살포한 집단에서는 파킨슨병 위험이 99% 높았다.

2018년 10월 17일 베트남 호찌민시 외곽 비엔호아 공군기지 주변에 베트남전 당시 고엽제 에이전트 오렌지 살포로 인한 다이옥신 오염을 경고하는 푯말이 세워져 있다. AP 연합뉴스

17일 미국의사협회 학술지 ‘JAMA 신경학’(JAMA Neurology)에 따르면 미국 오리건보건과학대 그레고리 스콧 교수 연구팀은 베트남전 참전용사 446만여명의 의료기록을 분석해 고엽제 노출과 신경계 질환 발생 위험 사이의 연관성을 확인했다.

에이전트 오렌지는 제초제 성분인 2,4-D와 2,4,5-T를 혼합한 물질이다. 제조 과정에서 독성이 강한 다이옥신의 일종인 TCDD가 섞여 들어간 것으로 알려져 있다. 베트남전 당시 미군은 밀림의 초목을 제거하기 위해 이를 대규모로 살포했다.

연구팀은 1964년 8월부터 1975년 5월까지 복무한 미국 참전용사 446만8509명의 전자의무기록을 분석했다. 대상자의 평균 연령은 60.6세였으며, 1999년 1월부터 2022년 12월까지의 의료기록을 활용해 평균 12.5년간 추적 관찰했다.

고엽제 노출 여부는 미국 보훈부의 고엽제 노출 등록부에 기록된 이력을 기준으로 분류했다. 전체 대상자 중 103만5210명(23.2%)에게 고엽제 노출 이력이 있었으며, 직접 취급하거나 살포하는 등 직업적으로 노출된 집단은 7600명이었다.

분석 결과 고엽제 노출 이력이 있는 참전용사는 노출 기록이 없는 집단보다 파킨슨병 위험이 44% 높았다. 꿈속 행동을 실제 움직임으로 옮기는 렘수면행동장애(RBD) 위험은 78%, 초기부터 치매 증상이 나타나는 루이소체 치매(DLB) 위험은 66% 높게 나타났다.

이들 질환을 포함한 시누클레인병증 전체 위험도 57% 높았다. 시누클레인병증은 뇌 신경세포에 알파시누클레인 단백질이 비정상적으로 축적되는 질환군으로, 파킨슨병과 렘수면행동장애, 루이소체 치매 등이 포함된다.

특히 고엽제를 직접 취급하거나 살포한 집단에서는 파킨슨병 위험이 비노출 집단보다 99% 높았으며, 렘수면행동장애 위험도 125% 높았다.

연구팀은 고엽제를 직접 취급하거나 살포한 참전용사 집단에서 질환 위험과의 연관성이 더 강하게 나타난 점에 주목했다. 이는 고엽제 노출 수준에 따라 질환 발생 위험이 달라질 가능성을 시사한다는 설명이다.

연령과 성별, 인종, 흡연 이력, 외상성 뇌손상, 노쇠 정도, 의료서비스 이용 차이 등 여러 요인을 반영한 분석에서도 고엽제 노출과 질환 위험 사이의 연관성은 대체로 유지됐다.

스콧 교수는 “이 연구는 베트남전 참전용사들을 대상으로 에이전트 오렌지에 더 많이 노출될수록 파킨슨병 위험이 높아진다는 사실을 확인한 첫 연구”라며 “어떤 의미에서 우리는 이제야 역사를 따라잡고 있는 것”이라고 말했다.

연구팀은 이번 연구가 참전용사들의 의료기록을 활용한 관찰연구인 만큼 고엽제 노출이 파킨슨병을 직접 유발한다는 인과관계를 입증한 것은 아니라고 설명했다. 고엽제 노출과 신경계 질환 사이의 연관성이 어떤 생물학적 기전으로 나타나는지 밝히기 위한 후속 연구도 필요하다고 덧붙였다.

논문 공동 교신저자인 아이오와대 리 닐슨 박사는 “베트남전 참전용사들은 오랫동안 고엽제로 인한 질환 위험 문제에 관해 이야기해 왔다”며 “이번 연구를 통해 그들이 자신들의 경험을 인정받고 목소리가 받아들여졌다고 느낄 것으로 생각한다”고 말했다.

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