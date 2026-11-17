“이반 피셔는 11월 5·6·7일 공연을 지휘하지 않습니다. … 오케스트라 악기 배치에 합의하지 못했습니다.(Iván Fischer will not conduct the concerts on 5, 6 and 7 November. … unable to agree on the orchestral seating arrangement …)” -2026년 10월 29일 베를린필 홈페이지 공지-

콘트라베이스 위치 때문에 베를린필 연주회의 지휘자가 교체됐다. AI생성 이미지

세계 정상급 악단인 베를린필에서 악기 배치 때문에 지휘자가 바뀌는 일이 벌어졌다. 말러 교향곡 5번 무대에서 현악기 가운데 가장 큰 콘트라베이스를 어디에 놓을지를 두고 악단과 지휘자가 맞선 결과다. 이달 5~7일 공연은 예정대로 열렸지만 지휘봉은 명장 이반 피셔에서 안드레스 오로스코에스트라다에게 넘어갔다.

발단은 콘트라베이스의 자리였다. 피셔는 콘트라베이스를 목관 뒤 중앙에 놓기를 원했다. 흔치 않은 배치다. 다만 이반 피셔는 2022년 베를린필과 말러 교향곡 1번을 연주할 때도 썼다. 악단은 당시 경험을 근거로 이 배치를 다시 쓰지 않아야한다고 고집했다. 베를린 필하모니에서는 이 자리 뒤에 소리를 객석으로 밀어줄 벽이 없고 악기군 사이 시선도 가로막힌다는 이유였다.

마에스트로 이반 피셔. 세계일보 자료사진

피셔의 판단은 달랐다. 그는 독일 음악 전문매체 ‘반(VAN)’ 인터뷰에서 중앙에 놓인 콘트라베이스가 합주를 돕는다고 주장했다. 목관 연주자들이 뒤에서 들려오는 저음을 통해 화음 속 자신의 역할을 더 잘 파악하고 리듬도 맞추기 쉬워진다는 설명이다. 같은 배치를 놓고 지휘자와 악단이 서로 다른 결론을 내린 셈이다.

2002년부터 2018년까지 베를린필을 이끈 거장 사이먼 래틀은 이번 갈등을 어느 한쪽의 잘못으로 단정하지 않았다. 바이에른방송교향악단과 내한한 그는 지난 11일 기자간담회에서 이 문제에 대한 의견을 묻자 “이반 피셔에게도, 베를린필에게도 안타깝다. 양쪽 모두에 깊이 공감한다”면서도 공연장 구조를 짚었다. “피셔가 원한 배치의 말러는 어떤 홀에서는 훌륭하게 통합니다. 하지만 콘트라베이스 뒤에 벽이 없는 베를린 필하모니에서는 이상적이지 않습니다. 오케스트라도 평소 (악기 배치 관련)실험에 아주 열려 있었다는 점은 말씀드려야겠습니다. 콘트라베이스가 정말 통하지 않는 유일한 자리가 가운데입니다. 소리를 밀어내 줄 벽이 없기 때문입니다.” 그는 “함께 어떤 식으로든 타협점을 찾았더라면 좋았을 것이다. 다만 오케스트라가 ‘당신이 원하는 대로는 앉지 않겠다’고 주장하는 식의 단순한 문제가 아니다”고 설명했다.

오케스트라 악기 배치는 누가 정할까. 정작 베를린필은 홈페이지 문답 코너에선 배치를 정하는 건 지휘자라고 설명한다. 음악을 가장 좋은 모습으로 들려줄 책임이 지휘자에게 있다는 것이다. 다만 대부분의 지휘자는 전해 내려오는 배치를 따르며 조금씩 손보고, 이 과정에서 단원 대표와 협의하는 경우가 많다고 덧붙였다. 지휘자의 구상을 무대에서 실현하려면 실제로 연주하는 단원들의 협조가 필요한 것이다.

베를린필의 말러 교향곡 5번 지휘자 교체 공지. 베를린필 홈페이지 화면

대표적인 차이는 바이올린의 위치다. 제1·제2바이올린을 무대 좌우로 마주 보게 나누는 이른바 독일식은 두 파트가 선율을 주고받는 효과를 살린다. 한쪽에 모으는 미국식은 바이올린 연주자들이 서로의 소리를 듣고 호흡을 맞추기에 유리하다. 악단은 연주 때마다 알맞은 방식을 고른다. 베를린필도 두 방식을 번갈아 쓰며, 첼로와 비올라의 자리나 콘트라베이스를 놓는 쪽도 그때그때 달라진다.

오늘날 익숙한 배치도 지휘자들이 거듭한 실험의 산물이다. 레오폴드 스토코프스키(1882~1977)는 1920년대 필라델피아 오케스트라에서 두 바이올린군을 한쪽에 모으고 현악기를 높은 음역에서 낮은 음역 순으로 늘어놓았다. 연주자들이 서로의 소리를 더 잘 듣게 하려는 이 방식은 ‘스토코프스키 시프트’로 불리며 미국 악단에 널리 퍼졌다. 반면 하이든과 베토벤 시대에 익숙했던 좌우 대향 배치는 두 바이올린군의 대화를 드러내는 데 알맞다.

아예 작곡 단계부터 공간의 분리를 음악에 담은 작품도 있다. 바르토크의 ‘현악기, 타악기와 첼레스타를 위한 음악’은 현악을 두 무리로 나눠 무대 양쪽에 앉히고 그 사이에 타악기와 건반악기 등을 둔다. 두 현악군이 주고받는 소리와 공간의 대칭이 작품을 이루는 요소다.

독일식·미국식 오케스트라 배치. AI생성 이미지

악기 배치는 알려진 것보다 민감한 문제다. 함부르크 엘프필하모니와 도쿄 산토리홀, 로스앤젤레스 월트 디즈니 콘서트홀 등 세계적으로 이름난 현대 공연장의 음향 설계를 맡아 여러 지휘자·악단과 협업한 일본 음향설계사 도요타 야스히사의 대담집 ‘콘서트홀×오케스트라’에서도 한 장을 차지할 정도다. 도요타는 로스앤젤레스필하모닉 음악감독이던 에사페카 살로넨이 월트 디즈니 콘서트홀 무대 배치와 관련해 가장 강하게 요청한 것이 “목관을 지휘자 가까이에 두라는 것”이었다고 회고했다. 목관과 지휘자 사이에 현악을 두 열만 놓는 방식이다. 도요타는 이렇게 하면 말러에서 모차르트로 작품이 바뀌어 현악 인원을 줄이더라도 지휘자와 목관 수석 사이의 거리를 일정하게 유지할 수 있다고 설명했다.

지휘자와 악단이 이번처럼 콘트라베이스 자리를 놓고 부딪힌 전례도 있다. 도요타에 따르면 크리스토프 폰 도흐나니는 1993년 10월 산토리홀에서 클리블랜드 오케스트라와 베토벤 연속 연주회를 열면서 콘트라베이스를 뒤에 나란히 세우고 두 바이올린군을 좌우로 나누려 했다. 그러나 단원들이 반대했다. 도요타는 “음향 균형의 좋고 나쁨 때문이 아니라, 평소와 균형이 다르다는 이유”였다고 설명했다. 결국 산토리홀 공연에서만 이 배치를 쓰고 미국에 돌아가면 원래 배치로 돌아가기로 했다.

도요타는 배치를 얼마나 자유롭게 바꿀 수 있느냐는 질문에 “할 수 있는 사람이 있고 할 수 없는 사람이 있다”고 답했다. 이어 “전반적으로 지휘자와 오케스트라의 힘 관계에 달린 문제”라고 짚었다. 지휘자의 해석과 단원들이 쌓아온 합주 방식이 만나는 자리가 바로 무대 배치다.

공연장 구조도 빼놓을 수 없다. 도요타는 빈 무지크페라인의 콘트라베이스 배치를 설명하며 “베이스 뒤에 벽이 떡하니 있으면 베이스 소리가 확실히 나온다”고 말했다. 뒤에 한 줄로 세우면 모든 연주자가 벽 가까이에 놓이지만 옆에 두 열로 앉히면 앞줄은 벽에서 멀어진다는 설명이다. 같은 중앙 배치라도 공연장에 따라 효과가 달라진다는 뜻이다. 래틀이 베를린 필하모니의 ‘벽 없는 가운데’를 짚은 것도 같은 맥락이다.

래틀은 작품에 따라서도 배치가 달라져야 한다고 강조했다. “어떤 작곡가, 어떤 작품에서는 바이올린을 양쪽으로 나눠 서로 대화하게 하는 것이 아주 중요합니다. 그런데 말러 교향곡 2번에서 그토록 중요한 그 방식이 라흐마니노프 교향곡 3번에서는 전혀 통하지 않습니다. 그 곡에서는 바이올린이 반드시 함께 있어야 합니다.”

그가 내놓은 해법은 꾸준한 소통이었다. “오케스트라는 효과가 있다고 느끼면 대체로 매우 유연하게 대응합니다. 서로 계속 소통해야 합니다. (저도)때로는 어떤 배치를 시도해 보고 ‘좋아요, 다시는 그렇게 하지 않겠습니다’라고 말하기도 합니다.”

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지