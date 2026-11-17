서울 홍대와 명동의 치킨집이 외국인 관광객 특수를 누리고 있다. BBQ 매출은 1년 새 40% 넘게 늘었고, 교촌치킨의 이태원 매장은 방문객 10명 중 8명이 외국인이다. 굽네치킨은 홍대에 새로 문을 연 매장에서 전국 평균의 두 배가 넘는 월매출을 올렸다.

제너시스BBQ그룹 제공

국내 치킨 프랜차이즈들이 배달 중심의 영업에서 벗어나 외국인 관광객을 겨냥한 대형 매장과 체험형 매장으로 사업 영역을 넓히고 있다.

17일 유통업계에 따르면 올해 1~3분기 홍대와 명동 상권에 있는 BBQ 매장의 누적 매출은 전년 동기 대비 각각 43%, 43.7% 증가했다. 외국인 관광객이 많이 찾는 대표 상권에서 나란히 40%대 성장률을 기록한 것이다.

BBQ는 관광객과 유동인구가 많은 지역을 중심으로 대형 매장을 확대해 왔다. 치킨을 배달시켜 먹는 데 그치지 않고 매장에서 직접 한국식 치킨과 맥주, 떡볶이 등을 즐기려는 수요를 겨냥한 전략이다.

외국인 고객이 많이 찾는 메뉴는 황금올리브치킨과 양념치킨, 필크런치다. 사이드 메뉴에서는 떡볶이와 치즈볼, 뿜치킹 감자튀김이 상위 3개에 올랐다. 치킨 한 마리만 주문하기보다 한국식 분식과 간식을 함께 맛볼 수 있도록 메뉴 구성을 넓힌 것이 특징이다.

BBQ의 관광 상권 매출 증가는 올해 초부터 나타났다. 지난 1분기 홍대 매출은 전년 동기 대비 61.8%, 명동 매출은 25.8% 증가했다. 두 상권을 합친 매출 증가율은 34.4%였다.

bhc도 명동에서 외국인 고객 증가 효과를 보고 있다. bhc 명동점의 올해 1~5월 외국인 매출은 지난해 같은 기간보다 25% 증가했다. 홍대와 제주, 부산 등 주요 관광 상권에 있는 bhc 매장에서도 1분기 외국인 매출이 평균 20% 이상 늘어난 것으로 집계됐다.

외국인 관광객들이 한국 드라마와 예능에서 접한 치맥 문화를 실제로 경험하려는 수요가 매장 방문으로 이어지고 있다는 분석이다. 특히 명동은 쇼핑과 식사를 함께 해결할 수 있는 상권이라는 점에서 관광객 유입 효과가 크다.

교촌치킨은 치킨을 먹는 과정 자체를 관광 콘텐츠로 만들었다. 서울 이태원에 있는 교촌필방이 대표적이다. 매장 입구에 걸린 대형 붓을 당겨야 문이 열리고, 내부에서는 치킨과 수제맥주를 비롯해 닭 특수부위를 활용한 오마카세 메뉴도 판매한다.

교촌필방의 외국인 방문객 비중은 개장 초기 40% 수준에서 80% 이상으로 높아졌다. 단순히 한국 치킨을 먹는 것뿐 아니라 매장 인테리어를 촬영하고 독특한 메뉴를 경험하려는 관광객들이 찾고 있다.

굽네치킨은 홍대에서 매장 운영 방식을 바꿨다. 지난 7월 문을 연 홍대레드로드점은 1층에 외국인 고객을 겨냥한 바 형태의 좌석을 배치하고, 2층에는 단체 손님을 받을 수 있는 홀을 마련했다.

성과도 나왔다. 개점 첫 달 매출은 약 9500만원으로, 전국 굽네치킨 매장 월평균 매출인 약 4500만원의 두 배를 웃돌았다. 전체 방문객 중 외국인 비중은 30~40%였으며, 1층 바 좌석에서는 외국인 비율이 80% 이상을 차지했다.

매장에서는 딱지치기와 투호 던지기 등 한국 전통놀이를 체험할 수 있는 행사도 진행했다. 외국어에 능숙한 직원을 배치하고 해외 관광객 대상 홍보에도 나섰다. 튀긴 치킨 대신 오븐에 구운 치킨을 앞세워 차별화한 점도 눈에 띈다.

치킨업체들의 관광 상권 공략은 방한 외국인 증가와 맞물려 있다. 문화체육관광부는 지난 12일 올해 외국인 관광객이 사상 처음으로 2000만명을 돌파했다고 발표했다. 2012년 1000만명을 넘어선 지 14년 만이다.

외국인 관광객들의 씀씀이도 커졌다. 올해 1~9월 외국인의 관광 분야 카드 소비액은 15조9416억원으로 지난해 같은 기간보다 47.7% 증가했다. 같은 기간 방한 관광객은 1711만명으로 전년 동기 대비 21.5% 늘었다. 관광객 수 증가율보다 소비액 증가율이 더 높았던 셈이다.

치킨업계의 경쟁 방식도 달라지고 있다. BBQ는 관광 중심 상권의 대형 매장과 사이드 메뉴를 확대하고, bhc는 외국인 손님이 많이 찾는 관광 상권에서 판매를 늘리고 있다. 교촌치킨은 독특한 공간과 메뉴로 방문 경험을 차별화했고, 굽네치킨은 외국인 전용 좌석과 전통놀이 체험을 결합했다.

특히 매장별 방문객 구성과 실제 매출에서 관광객 수요가 확인되고 있다는 점은 주목할 만하다. 치킨 한 마리를 배달받는 소비 방식에 더해 한국에서 직접 치킨을 먹고 문화를 경험하려는 수요가 치킨 프랜차이즈의 새로운 시장으로 자리 잡고 있다.

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