사진=김선태 유튜브 캡처

‘충주맨’ 출신 유튜버 김선태가 최근 불거진 인공지능(AI) 시험 부정행위 논란을 재치 있게 풍자했다.

김선태는 지난 16일 자신의 유튜브 채널 ‘김선태 라이브’에서 ‘충주냥이 실시간 문풀 방송’을 진행했다.

앞서 최근 AI를 활용한 시험 부정행위 논란이 확산하면서 일부 의혹 당사자들이 실시간 문제 풀이를 통해 해명에 나서자, 온라인에서는 전직 공무원 출신인 김선태에게도 공개 검증을 요구하는 반응이 이어졌다.

이에 김선태는 누리꾼들의 장난스러운 요청에 응답했다. 그는 SNS에 올라온 “충주냥이 해명하세요”라는 댓글을 공개하며 2026년도 지방공무원 9급 국어 시험을 실시간으로 풀겠다고 예고했다.

특히 기존 시험 시간보다 7분 단축한 18분 안에 20문제를 풀겠다고 밝혔으며, 편집 없는 원테이크 생중계를 약속했다.

이날 오후 7시 시작된 방송에서 김선태는 검은색 뿔테 모양의 AI 스마트 안경을 착용하고 등장했다. 여기에 나비넥타이까지 착용해 시선을 끌었다.

문제를 풀던 그는 연신 고개를 앞뒤로 움직이고 넥타이를 만지작거리는 등 어색한 모습을 보였다. 긴 지문을 읽는 과정에서 불편함을 느낀 듯 결국 AI 안경을 벗고 평소 착용하던 안경으로 바꿔 쓰기도 했다.

관심을 모은 시험 결과는 다소 충격적이었다. 20문제 중 정답은 단 5개. 100점 만점에 25점을 기록했다.

김선태는 “초반에 오류가 많았다”며 재치 있는 해명을 내놔 웃음을 자아냈다.

그러나 이번 방송의 핵심은 점수보다 AI 기기를 활용한 부정행위의 위험성을 알리는 데 있었다.

김선태는 방송 말미 AI 안경을 직접 들어 보이며 “일반 안경과 구분이 되느냐. 여러분도 모르는데 감독관은 알겠느냐”고 반문했다. 이어 “위험성을 경고하려는 것”이라며 시험 현장에서 AI 기기를 이용한 부정행위를 적발하기 쉽지 않을 수 있다는 점을 지적했다.

또한 “일생일대 한 번 있는 시험인데 공정성이 중요하지 않나. 당국에서 철저하게 관리해야 할 것 같다”며 시험 관리의 중요성을 강조했다.

수험생들을 향한 당부도 잊지 않았다. 김선태는 “수능을 앞두고 멘탈이 흔들릴 것 같은데 어떻게든 멘탈을 유지하는 게 중요하다”며 “부정행위를 하는 사람이 있더라도 내 등급에는 피해가 가지 않는다는 생각으로 준비했으면 좋겠다”고 응원했다.

한편 최근 온라인에서는 AI와 전자기기를 활용한 시험 부정행위 의혹이 잇따라 불거지며 논란이 이어지고 있다. 제63회 세무사 시험 수석 합격자와 법학적성시험(LEET) 최초 만점자 등이 관련 의혹으로 거론되면서 시험의 공정성과 감독 체계에 대한 관심도 커지고 있다.

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