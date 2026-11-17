한국서부발전이 서울대학교병원 및 서산의료원과 협력해 충남 서산·태안 지역의 공공의료 서비스 개선에 나선 결과 중증환자의 지역 내 치료율이 50%를 넘어섰다고 16일 밝혔다.

서부발전은 지난 13일 충남 서산의료원에서 지역 공공의료 서비스 강화를 위한 후원금 전달식과 현판 제막식을 개최했다.

지난 13일 충남 서산의료원에서 열린 지역 공공의료 서비스 강화를 위한 후원금 전달식에서 송진언 서울대학교병원 순환기내과 교수(앞줄 왼쪽 세 번째부터), 김영완 서산의료원장, 이정복 한국서부발전 사장, 성일종 국민의힘 의원(충남 서산·태안) 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 한국서부발전 제공

서부발전은 의료인력과 시설이 부족한 서산·태안 지역의 의료격차 해소를 위해 2019년부터 서울대병원, 서산의료원과 협력해 전문 의료진 파견과 심뇌혈관센터 운영 등을 지원해 왔다. 찾아가는 건강주치의 사업과 취약계층 건강검진, 진료·약제비 지원 등에도 나섰다. 지난 7년간 투입한 재원은 약 67억원이다.

그 결과 서산·태안 지역 심뇌혈관 중증환자의 지역 내 최종 치료율은 2023년 37.8%에서 2025년 52%로 14.2%포인트 상승했다. 닥터헬기 이송 건수도 2019년 181건에서 2025년 11건으로 약 94% 감소했다.

태안군은 보건복지부가 지정한 응급의료 취약지역으로, 지난해 인구 1000명당 의사 수가 1.6명에 그쳐 전국 평균(3.1명)의 절반 수준이다. 서부발전은 이러한 공로를 인정받아 지난 7월 국무총리 표창과 국토교통부 장관 표창을 받았다.

이정복 서부발전 사장은 “지난 7년간 서울대병원, 서산의료원과 쌓아온 협력이 주민의 생명을 지키는 가시적 성과로 이어져 뜻깊다”며 “앞으로도 지역 의료기관과 협력해 주민들이 지역에서 필요한 의료서비스를 받을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

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