유튜브 채널 ‘원마이크’ 화면 캡처

그룹 젝스키스 출신 고지용이 전 아내 허양임과 겪고 있는 아들 면접교섭권 관련 법적 갈등에 대해 직접 입을 열었다.

지난 16일 유튜브 채널 ‘원마이크’에는 고지용이 출연한 영상이 공개됐다.

이날 고지용은 자신을 둘러싼 면접교섭권 관련 소송에 대해 해명했다. 앞서 해당 소송이 양육비 미지급 문제와 관련된 것으로 알려졌지만, 고지용은 사실과 다르다고 강조했다.

그는 “이 소송은 면접교섭권에 대한 소송”이라며 “합의 이혼을 할 때 그때그때 시간이 될 때 아이를 본다는 조건으로 했는데, 그게 너무 애매했다”고 설명했다.

이어 “그러다 보니까 아이를 더 못 보게 됐다”며 이혼 이후 아들과 만나는 데 어려움이 있었다고 털어놨다.

고지용이 법원의 판단을 구하게 된 이유는 아들과 만나는 횟수를 구체적으로 정하기 위해서였다. 그는 “명확하게 한 달에 몇 회든지 정했으면 좋겠다는 거다. 그걸 하고 있는 거지, 다른 건 없다”고 거듭 강조했다.

앞서 고지용과 허양임의 면접교섭권을 둘러싼 갈등은 지난 9월 알려졌다. 당시 고지용 측은 이혼 후 아들을 만난 횟수가 약 2년 동안 6차례에 불과하다고 주장하며 면접교섭 방해금지 및 자녀 사진·영상 게시금지 가처분 신청을 제기한 것으로 전해졌다.

이에 허양임은 이혼 당시 정기적인 면접교섭에 관한 별도의 합의가 없었다는 입장을 밝혔다. 또한 고지용의 면접교섭 권한이 부당하게 제한되고 있다고 주장하며 자신이 먼저 법원에 면접교섭 심판을 청구한 상태라고 설명했다.

양측이 서로 다른 입장을 보이고 있는 가운데 고지용은 이번 영상에서 소송의 목적이 아들과의 만남을 정기적이고 명확하게 보장받기 위한 것이라는 점을 재차 밝혔다.

이날 방송에서는 고지용의 건강 이상설에 대한 해명도 이어졌다. 과거 온라인상에서는 눈에 띄게 야윈 고지용의 모습이 확산하며 건강에 대한 우려가 제기된 바 있다. 이에 대해 그는 “지금은 많이 좋아졌다”며 당시 상황을 설명했다.

고지용은 “인터넷에 떠도는 건강 이상설 사진은 아마 지상렬 형이랑 유튜브를 찍었을 때인 것 같다. 그때가 가장 많이 빠졌을 때”라며 “약속은 지켜야 하니까 잠깐 나갔는데 그게 캡처돼서 일파만파 퍼져버렸다”고 말했다.

당시 실제 건강 상태가 좋지 않았다는 사실도 인정했다. 그는 “진짜 건강이 안 좋긴 했었다. 63kg까지 빠졌을 때”라며 “그때 스트레스도 많았고 술에 의존한 것도 있었다. 여러 가지 안 좋은 일이 있었는데 제 자신을 너무 방치했다”고 털어놨다.

현재는 당시보다 약 10kg 정도 체중이 늘어난 상태라고 전하며 건강을 관리하고 있다고 밝혔다.

근황도 공개했다. 고지용은 현재 컨설팅 관련 일을 하고 있으며, 해당 분야에서 약 7년째 활동하고 있다고 설명했다.

처음에는 일을 배우는 입장이었지만 이후 직접 사업을 운영하게 됐다고 전했다.

방송 활동에 대한 의지도 내비쳤다. 그는 “요새는 제 일 하면서 방송 활동도 조금씩 병행해볼까 한다”며 개인 유튜브 채널을 운영할 계획은 없지만 다른 유튜브 채널에 게스트로 출연하는 것에는 관심을 보였다.

이어 “앞으로 방송이나 유튜브에 간간이 보이게 된다면 응원 좀 부탁드리겠다”며 “모두 건강하시고 연말 마무리 잘하시길 바란다”고 인사했다.

한편 고지용은 2013년 가정의학과 전문의 허양임과 결혼해 이듬해 아들 승재를 얻었다. 두 사람은 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 함께 출연하며 많은 사랑을 받았으나, 2024년 4월 합의 이혼했다. 이혼 사실은 고지용이 같은 해 7월 SNS를 통해 뒤늦게 알렸으며, 아들의 친권과 양육권은 허양임이 맡고 있다.

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