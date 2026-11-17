샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 최근 스캔들로 사임한 젠슨 황 전 엔비디아 CEO에 대해 개인적으로 깊이 공감한다고 16일(현지시간) 말했다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO). AP연합뉴스

올트먼 CEO는 이날 미 온라인 매체 세마포가 주최한 ‘실리콘밸리와 세계’ 행사 대담에서 황 전 CEO를 두고 “오랫동안 나의 영웅이고, 영웅에게도 결점은 있는 법(Heroes have flaws)”이라며 이같이 밝혔다.

그는 황 전 CEO가 이끌지 않는 엔비디아를 상상하기 어렵다면서도, 엔비디아는 ‘거대한 기업’이며 투자자들은 이 회사가 제시하는 약속을 신뢰한다고 강조했다.

올트먼은 황 전 CEO가 엔비디아 수장으로 복귀해야 하느냐는 질문에는 “그 질문에 답할 만큼 충분히 알고 있다고 생각지 않는다”고 답했다. 그는 3년 전 이사회에 의해 CEO 자리에서 해임된 전력이 있다며 “현재 상황에 대해 개인적으로 깊은 공감을 느끼고 있다”고 덧붙였다.

앞서 2023년 11월 챗GPT 개발사 오픈AI 이사회는 올트먼 CEO를 갑자기 해임했다. 그가 이사회에 일관되게 솔직하지 않았다는 이유였다. 다만, 이사회는 무엇이 문제였는지는 구체적으로 설명하지 못했다. 이사회의 결정에 직원과 투자자들은 반발했고 올트먼은 닷새 만에 귀환했다.

올트먼 CEO는 인공지능(AI) 반도체의 수요가 중복으로 집계되고 있다는 의견도 내놨다. 과거에는 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 AI 반도체 시장을 사실상 독점했으나 지금은 AMD, 구글, 세레브라스 등 경쟁사가 늘어난 탓에 수요 예측이 어려워지고 착시가 발생했을 수 있다는 의미다.

그는 “데이터센터 구축 등 실질 수요는 견고하다”며 AI가 인류 발전의 원동력이 될 것이라는 믿음에는 변함이 없다고 덧붙였다. 특히 올트먼은 AI를 개발하는 이들이 ‘인류의 편(team human)’이라는 점을 대중이 이해해야 한다고도 강조했다.

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