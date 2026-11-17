아나운서 출신 방송인 박지윤(왼쪽)과 최동석. 박지윤 사회관계망서비스(SNS) 캡처

방송인 최동석이 전 아내 박지윤의 남성 지인을 상대로 제기한 상간자 위자료 손해배상 청구 소송 항소심에서 일부 승소했다.

16일 법조계에 따르면 제주지방법원 가사 제1-1부는 이날 최동석이 박지윤의 지인 A씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송 항소심에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다.

다만 구체적인 위자료 액수와 재판부가 1심과 다른 판단을 내린 이유는 알려지지 않았다. 이번 항소심에서는 박지윤이 피고에서 제외돼 최동석과 A씨 사이의 손해배상 책임 여부를 중심으로 심리가 진행됐다.

앞서 지난 1월 1심 재판부는 최동석과 박지윤이 각각 상대방의 지인을 상대로 제기한 상간 관련 손해배상 소송을 모두 기각했다. 박지윤은 판결에 항소하지 않아 패소가 확정됐으며, 최동석은 이에 불복해 지난 2월 항소장을 제출했다. 이후 항소심에서 일부 승소 판결을 받으면서 1심과 다른 결과를 얻게 됐다.

두 사람의 법적 공방은 2024년 본격적으로 알려졌다. 박지윤은 같은 해 7월 최동석의 지인 B씨를 상대로 상간자 위자료 손해배상 청구 소송을 제기했다. 이에 최동석도 그해 9월 박지윤과 A씨를 상대로 맞소송을 제기하면서 양측의 법적 다툼이 이어졌다.

양측은 혼인 기간 중 부정행위 의혹을 모두 부인해 왔다. 최동석은 자신의 지인이 소송을 당한 사실을 인정하면서도 결혼 생활 중 위법한 일은 없었다는 입장을 밝혔고, 박지윤 역시 불륜이나 부도덕한 행위를 한 사실이 없다고 반박했다.

이 과정에서 두 사람의 사적인 갈등이 수면 위로 드러나면서 방송 활동에도 영향을 미쳤다. 최동석은 TV조선 예능 프로그램 ‘이제 혼자다’에 출연했으나, 사생활을 둘러싼 논란이 이어진 끝에 프로그램에서 하차했다. 당시 제작진과 긴 논의 끝에 하차가 결정됐으며, 이미 촬영한 분량도 방송되지 않았다.

최동석은 과거 방송에서 상간 관련 소송에 대한 심경을 직접 밝히기도 했다. 그는 “내 입장에서 내가 불륜남이 되는 건 억울한 면이 있다”며 “오명을 뒤집어쓴 상황에서 가만히 있으면 안 되겠다는 생각을 했다”고 털어놨다. 그러면서도 소송에 대해 “사실 얻어지는 건 하나도 없다”며 이혼 소송보다 더 힘들다고 토로한 바 있다.

판결이 나온 이날 최동석의 개인 계정에도 관심이 쏠렸다. 그는 16일 늦은 밤 화려하게 장식된 크리스마스 트리 사진을 게재했다. 다만 해당 게시물과 항소심 판결 사이에 특별한 의미가 있는지는 확인되지 않았다. 같은 날 박지윤은 개인 계정에 자신이 진행 중인 공동구매 관련 게시물을 올렸다.

한편 최동석과 박지윤은 2004년 KBS 아나운서 30기 입사 동기로 만나 연인으로 발전했으며, 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 그러나 2023년 10월 이혼 조정을 신청하며 결혼 14년 만에 파경을 맞았다.

현재 두 사람의 이혼 본안 소송은 별도로 진행 중이다. 이번 항소심 일부 승소 판결 역시 A씨를 상대로 한 손해배상 청구에 관한 것으로, 박지윤의 법적 책임이나 두 사람의 이혼 소송에 대한 판단과는 별개다. 오랜 법적 공방이 이어지고 있는 가운데 향후 재판 결과와 두 사람의 행보에도 관심이 모인다.

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