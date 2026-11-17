tvN STORY 예능 프로그램 ‘남겨서 뭐하게’ 화면 캡처

배우 정웅인이 훌쩍 성장한 세 딸의 근황을 공개했다.

지난 16일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 ‘남겨서 뭐하게’에는 배우 정웅인이 게스트로 출연해 MC 이영자, 박세리, 김창옥과 이야기를 나눴다.

이날 정웅인은 제주도에서 가족과 함께했던 추억을 떠올리며 세 딸을 향한 애정을 드러냈다. 그는 “애들 어렸을 때가 생각난다. 셋 다 똑같은 수영복을 입혀서 소꿉놀이하고 장난쳤던 기억이 난다”고 회상했다.

둘째 딸 소윤과 영상통화를 하는 모습도 공개됐다. 정웅인은 집에 남아 있는 김치찜 조리법을 알려주며 딸을 살뜰히 챙겼다. 소윤이 “말 예쁘게 하라”고 당부하자 정웅인은 곧바로 알겠다고 답해 웃음을 안겼다. 통화를 마친 뒤에는 “우리 소윤이 예쁘게 나오네”라며 흐뭇한 미소를 지었다.

이어 정웅인은 세 딸의 근황을 전했다. 그는 “아이들이 어느덧 20살, 18살, 15살이 됐다”며 사진을 공개했다.

첫째 세윤은 배우의 꿈을 키우고 있었다. 정웅인은 “첫째는 지금 연기를 한번 해보겠다고 한다. 뮤지컬 배우도 하고 싶다고 해서 연기로 입시 준비를 하고 있다. 수시를 준비하는 중”이라고 밝혔다.

둘째 소윤은 미술을 전공하기 위해 노력하고 있다. 정웅인은 “둘째는 지금 미술을 하고 있는데 미술로 좋은 대학에 가는 게 목표”라고 설명했다. 이영자가 첫째가 뉴진스 해린을 닮지 않았느냐고 묻자 정웅인은 “둘째가 그렇다”고 답해 관심을 모으기도 했다.

막내에 대해서는 “그냥 공부 열심히 한다. 공부 잘한다”며 아빠다운 자랑을 이어갔다.

현재 정웅인은 두 딸과 평창동에서, 아내와 막내딸은 분당에서 생활하고 있다고 밝혔다. 가족이 떨어져 지내게 된 데에는 자녀들의 학교 문제가 있었다.

정웅인은 “둘째가 평창동에 있는 서울예술고등학교에 들어갔는데 저한테 같이 가면 안 되겠냐고 하더라”며 “아기 때부터 미술을 했는데 아빠한테 도움을 청했다”고 설명했다.

반면 막내딸은 중학교 진학을 앞두고 초등학교 친구들과 함께 학교에 다니고 싶어 했다고. 이에 정웅인은 “막내는 엄마랑 남기로 하고 저와 첫째, 둘째가 평창동에 작은 집을 구해서 같이 살고 있다”고 전했다.

뜻하지 않게 아내와 떨어져 지내게 된 상황에 대해서는 “아내가 너무 좋아한다”고 농담을 덧붙여 출연진을 웃게 했다.

한편 정웅인은 2006년 12세 연하의 비연예인 아내와 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다. 세 딸은 과거 MBC 예능 프로그램 ‘일밤-아빠! 어디가?’에 출연해 시청자들의 사랑을 받았다.

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