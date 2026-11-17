KBS 2TV 예능 프로그램 ‘말자쇼’ 화면 캡처

배우 이정현이 오는 12월 결혼 소식을 깜짝 발표했다.

이정현은 지난 16일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘말자쇼’에 게스트로 출연해 결혼을 앞둔 근황을 전했다.

이날 MC 김영희와 정범균은 이정현에게 최근 좋은 소식이 있는지 물었다. 이에 이정현은 “다음 달이면 장가를 간다”고 밝혀 현장의 축하와 박수를 받았다. 이어 “잘 살겠다”며 웃음 섞인 소감을 전했다.

김영희는 “결혼과 죽음은 미룰수록 좋은 건데 정말 축하드린다”고 특유의 입담으로 축하를 건네 웃음을 안겼다.

이정현은 결혼을 앞두고 배우 활동을 그만둘 생각까지 했던 사연도 털어놨다. 그는 결혼을 하고 싶었지만 불안정한 배우 생활에 고민이 깊었다고 밝혔다.

이정현은 “결혼을 하려면 조금은 안정적이어야 하지 않냐. 불안정한 게 되게 지치더라”며 “취업에 지원해 봤는데 다행히 탈락했다. 그래서 더 열심히 일을 해야겠다는 생각이 들었다”고 말했다.

특히 취업을 위해 지원했던 회사가 기아자동차였다는 사실도 공개해 놀라움을 안겼다.

배우 활동을 이어가는 동시에 아르바이트를 병행하는 이유도 설명했다. 이정현은 “쉬는 시간이 살짝 무서운 편이라 뭐라도 해야 한다고 생각한다”며 “아르바이트를 하다 보면 다양한 직종의 사람들을 만나게 되는데 연기할 때도 큰 도움이 되고 좋은 에너지를 얻는다”고 밝혔다.

실제로 MC로 일하는 친구를 도와 행사 현장에서 보조 아르바이트를 하기도 했다고. 그는 “옆에서 스피커도 설치하고 마이크도 갖다주면서 일해봤다”고 구체적인 경험을 전했다.

작품 속에서는 강렬하고 무서운 인상을 보여줬던 것과 달리 실제 성격은 내성적이라고 밝히기도 했다. 이정현은 “어릴 때부터 내성적이었다. 말을 좀 많이 조심하려고 한다”며 “오늘도 처음 나온 자리라 너무 떨리고 말이 신경 쓰인다”고 솔직하게 털어놨다.

한편 이정현은 드라마 ‘미스터 션샤인’, ‘신병’ 시리즈 등에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 작품 속 개성 강한 연기로 존재감을 드러낸 그가 오는 12월 결혼을 앞두고 새로운 출발을 알리면서 축하가 이어지고 있다.

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