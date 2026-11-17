김정은 북한 국무위원장이 중국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석할 경우 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회담할 수 있다고 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인이 16일(현지시간) 밝혔다.



러시아 관영 타스통신에 따르면 페스코프 대변인은 관련 질문에 "그(김 위원장)가 APEC 정상회의에 참석한다면 물론이다"라고 답했다.

김정은 북한 국무위원장. 평양 조선중앙통신·연합뉴스

이 같은 페스코프 대변인의 발언은 이날 푸틴 대통령이 모스크바에서 김 위원장의 최측근으로 알려진 조용원 북한 노동당 중앙위원회 비서를 만난 가운데 나왔다.



푸틴 대통령은 조용원을 만나 "김정은 동지에게 가장 좋은 인사를 전하고 싶다"며 "우리가 발전시켜온 실무적이고 우호적인 관계를 매우 소중하게 생각한다"고 강조했다.



중국 선전에서 열리는 APEC 정상회의를 계기로 오는 19일 푸틴 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석은 사상 첫 미중러 3자 정상회담을 할 예정이다.

<연합>

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