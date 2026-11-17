토스트 가게와 김밥집이 줄고 있다. 달걀·양배추·쌀 같은 주재료 값이 오른 데다, 인건비 부담까지 커져 소규모 외식업체들이 버티기 어려워졌다.

달걀과 햄, 치즈 등을 넣어 만든 토스트. 식재료 가격과 인건비 부담이 커지면서 토스트 전문점과 동네 분식점의 수익성이 악화하고 있다. 게티이미지

17일 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서에 따르면, 에그드랍 가맹점은 2023년 말 152곳에서 2025년 말 77곳으로 49.3% 줄었다. 같은 기간 석봉토스트 가맹점은 48곳에서 35곳으로 27.1% 감소했다.

외식업계는 수익성이 나빠진 가장 큰 원인으로 재료값을 꼽는다. 토스트에 꼭 들어가는 달걀과 양배추 가격이 올랐다.

축산물품질평가원에 따르면 지난 15일 특란 30개 전국 소비자가격은 7243원으로, 지난해 11월 일평균보다 11.4% 높았다. 16일 기준 대형마트 가격은 6995원, 전국 가격은 7243원이었다.

한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보를 인용한 가격 자료에 따르면 16일 전국 평균 소매가격은 상품 양배추 한 포기 4377원, 상품 쌀 20㎏ 6만3321원이었다.

분식점도 줄고 있다. 서울시 상권분석서비스에 따르면 올해 1분기 서울 분식전문점은 9448곳으로 1년 전(9735곳)보다 287곳(2.9%) 적었다.

김밥은 쌀과 달걀 등 여러 재료가 들어가 원가 부담이 크다. 인건비 부담도 만만치 않다.

농림축산식품부의 ‘2024 외식업체 경영실태 조사’에 따르면 2023년 전체 외식업체의 매출액에서 식재료비가 차지한 비중은 40.4%였다. 고용인과 대표자, 가족 종사자의 인건비를 합친 비중은 29.4%였다.

시간당 최저임금은 지난해 1만30원으로 처음 1만원을 넘었고 올해 1만320원, 내년 1만700원으로 오른다. 김밥은 재료를 손질하고 한 줄씩 직접 말아야 해서 사람 손이 많이 간다. 최저임금이 오르면 김밥집이 받는 타격이 더 크다.

일부 매장은 김밥을 메뉴에서 아예 빼거나 종류를 줄였다. 업계에서는 원가를 따지면 김밥 한 줄에 5000원 이상은 받아야 한다는 말이 나온다. 그렇다고 가격을 올리면 손님이 줄 수 있어 인상도 쉽지 않다.

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