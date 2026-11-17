밤새 잠을 설친 다음 날 아침, 빈속에 진한 블랙커피를 마시면 혈당 반응이 커질 수 있다는 실험 결과가 나왔다.

아침 식사 전 마시는 블랙커피가 식후 혈당 반응에 영향을 줄 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 사진은 기사 내용과 직접적인 관련 없음. pexels

영국 배스대 연구팀이 건강한 성인을 대상으로 실험한 결과, 잠을 설치고 커피를 마신 날 혈당 최고치는 평균 161㎎/dL까지 올랐다. 똑같이 잠을 설쳤어도 커피를 마시지 않은 날은 약 148㎎/dL였다.

◆밤새 1시간마다 깨웠더니…커피 마신 날 혈당 반응 커져

연구팀은 이 결과를 ‘영국영양학저널’에 실었다. 참가자 평균 나이는 21세였다. 참가자들은 세 가지 조건을 무작위 순서로 모두 거쳤다. 하루는 평소대로 잤고, 나머지 이틀은 밤새 한 시간마다 5분씩 깼다.

평소대로 잔 날과 잠을 설친 날 중 하루는 일어나고 약 1시간 뒤 뜨거운 물 300mL를 마셨다. 30분 뒤 포도당 음료를 마셨다. 남은 하루는 같은 방식으로 잠을 설친 뒤 물 대신 블랙커피를 마셨다. 커피에는 카페인이 약 300㎎ 들어 있었다.

포도당 음료를 마시기 전까지 세 조건의 혈당은 비슷했다. 잠을 설친 두 날을 비교하면 커피를 마신 날 혈당 최고치가 약 13㎎/dL(약 9%) 높았다. 포도당을 마신 뒤 2시간 동안 오른 혈당을 누적한 값은 약 51% 컸다. 잠만 설친 날과 푹 잔 날 사이에는 혈당 반응 차이가 없었다.

카페인 300㎎이면 아메리카노 두 잔쯤이다. 서울시보건환경연구원이 올해 2월 발표한 조사에서 아메리카노 한 잔에 든 카페인은 약 150㎎이었다. 샷을 추가하면 최대 두 배까지 늘었다. 식품의약품안전처가 정한 성인 하루 카페인 섭취 권고량은 최대 400㎎이다.

이 실험은 건강한 20대가 하룻밤 잠을 설친 뒤의 반응만 봤다. 당뇨병 환자나 수면 부족이 오래 이어진 사람도 결과가 같을지는 알 수 없다. 연구를 이끈 제임스 베츠 교수는 대학 보도자료에서 “아침을 먼저 먹고, 커피가 필요하면 그다음에 마시라”고 권했다.

◆아침 먹기 1시간 전 커피…식후 30분 혈당 약 25㎎/dL 높아

커피를 언제 마시느냐에 따라 혈당이 달라지는지 본 연구도 있다. 미국 노스캐롤라이나주립대 연구팀은 지난해 10월 ‘영양·대사저널’에 예비 임상시험 결과를 발표했다. 건강한 성인 19명이 6주 동안 참여했다.

연구팀은 볶은 정도가 다른 커피 3종을 준비하고, 물에 캐러멜 색소를 탄 대조 음료와 비교했다. 참가자들은 포도당 음료나 시리얼·탈지유 아침 식사를 기준으로 세 시점에 음료를 마셨다. 먹기 1시간 전, 먹을 때, 먹고 1시간 뒤다.

강하게 볶은 다크 로스트 커피를 아침 식사 1시간 전에 마시자 식후 30분 평균 혈당이 158.8㎎/dL였다. 대조 음료를 마셨을 때는 134.0㎎/dL였다. 24.8㎎/dL 차이로, 통계적으로 유의했다. 커피를 마시고 식사하기 전까지는 혈당 차이가 없었다.

아침 식사 대신 포도당 음료로 시험해도 결과는 비슷했다. 다크 로스트 커피를 먼저 마셨을 때 30분 혈당은 159.7㎎/dL, 대조 음료는 138.1㎎/dL였다. 이 차이는 통계적으로 유의하지 않았다.

혈당 곡선 면적은 다크·미디엄 로스트 커피를 먼저 마신 쪽이 더 컸다. 식사나 포도당 음료를 먹고 1시간 뒤에 커피를 마신 경우에는 식사 시점부터 4시간 동안의 누적 혈당 상승분에 유의한 차이가 없었다.

◆국내 7만여명 분석…하루 3잔 이상 마시면 당뇨병 위험 11% 낮아

국내 연구는 평소 커피 섭취량과 당뇨병의 관계를 봤다. 서울대 연구팀은 2020년 국내 성인 7만1527명이 참여한 코호트 연구 4건을 통합 분석했다. 하루 3잔 이상 마신 사람은 반 잔 미만 마신 사람보다 제2형 당뇨병 발병 오즈가 11% 낮았다(오즈비 0.89).

잠을 설친 뒤 아침 식사 전 블랙커피를 마시는 모습을 표현한 이미지. 연구에 따르면 수면이 부족한 상태에서 공복에 진한 커피를 마시면 식후 혈당 상승폭이 커질 수 있다. AI 생성 이미지

경희대 연구팀은 2019~2021년 국민건강영양조사에 참여한 성인 7453명을 분석해 지난해 발표했다. 블랙커피를 하루 2잔 마신 여성은 커피를 마시지 않은 여성보다 인슐린 저항성 지표(HOMA-IR)가 높게 나올 오즈가 27% 낮았다(오즈비 0.73). 3잔 이상이면 34% 낮았다(오즈비 0.66). 남성과, 설탕·크림을 넣어 마신 여성에게서는 뚜렷한 관련성이 보이지 않았다.

두 국내 연구는 평소 커피 마시는 습관을 관찰한 결과여서, 커피가 당뇨병을 막는다고 단정하기는 어렵다. 영국과 미국 실험에서 나온 혈당 변화도 건강한 성인이 커피를 마신 뒤 포도당 음료나 식사를 했을 때 나타난 일시적 반응이다.

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