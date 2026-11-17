투자 원금 4억원이 1억원으로 줄면 손실률은 75%다. 원금을 되찾으려면 남은 1억원이 다시 4억원이 돼야 한다. 필요한 수익률은 300%다. 손실이 클수록 본전에 필요한 수익률은 훨씬 빠르게 커진다.

여러 모니터와 태블릿에 주식시장 가격 변동을 보여주는 차트가 표시돼 있다. 기사 특정 내용과 무관. unsplash

17일 금융감독원이 국회 정무위원회에 제출한 자료에 따르면, 10개 종합금융투자사업자를 통해 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지·인버스 상품을 거래한 개인투자자의 손실은 출시 두 달 반 만에 6조3130억원으로 집계됐다. 이 상품은 보유기간에 주가가 예상한 방향으로 움직였어도 중간에 크게 오르내리면 손실이 날 수 있다.

◆20% 손실 땐 25%, 50% 땐 100%, 75% 땐 300% 올라야 본전

본전 회복에 필요한 수익률은 늘 손실률보다 높다. 20%를 잃으면 25%, 50%를 잃으면 100%, 75%를 잃으면 300%를 벌어야 원금이 된다.

단일종목 레버리지는 손실이 한 번에 커지기 쉽다. 국내 주식의 하루 가격제한폭은 상하 30%다. 기초자산이 하한가를 맞으면 정방향 2배 상품은 이론상 하루에 60%를 잃는다.

2배 상품은 하루 등락률의 두 배를 따르도록 설계됐다. 보유기간 전체 수익률은 주가 수익률의 두 배와 다를 수 있다. 금융위원회와 금감원도 투자자에게 이 점을 안내하고 있다.

예를 들어, 100만원짜리 주식이 하루 10% 떨어져 90만원이 됐다가 다음 날 약 11.11% 올라 100만원으로 돌아왔다. 같은 기간 2배 상품에 넣은 100만원은 첫날 20% 줄어 80만원이 된다.

◆주가가 제자리로 와도 2배 상품은 손실

이튿날 2배 상품은 약 22.22% 오르지만, 이 비율은 줄어든 80만원에 적용된다. 남는 돈은 약 97만7778원이다. 주가는 제자리인데 투자금은 약 2.22% 줄었다.

하락이 이어지면 차이가 더 벌어진다. 주가가 사흘 연속 8%씩 떨어지면 주식의 누적 하락률은 약 22.13%다. 하루 16%씩 떨어지는 2배 상품은 약 40.73%를 잃는다. 거래비용과 추적오차를 뺀 단순 계산이다. 매일 바뀌는 투자금에 그날 수익률이 곱해져서 생기는 현상으로 ‘음의 복리효과’ 또는 ‘변동성 끌림’이라고 부른다.

실제 주가에 대입해도 마찬가지다. 미래에셋자산운용은 삼성전자 주가가 올해 2월 말 21만8000원에서 오르내리다 4월 20일 21만9000원으로 돌아온 구간을 모의 계산했다. 같은 기간 2배 상품의 추정 수익률은 -9.44%였다.

주가가 꾸준히 오르는 장에서는 같은 구조가 수익을 키운다. 오래 들고 있었다고 꼭 손실이 나는 것도 없다. 문제는 보유기간 상승률에 2를 곱해 수익을 예상하는 습관이다. 주가가 크게 출렁일수록 이 계산은 더 크게 빗나간다.

◆개인 손실 6조3130억원…40대 2조원 넘어

손실 규모는 10월 국정감사에서 공개됐다. 집계 기간은 상품 출시일인 5월 27일부터 8월 14일까지다. 10개 종투사를 거친 ETF·ETN 거래가 대상이다.

6조3130억원은 매매로 확정된 실현손실 2조3242억원과 8월 14일 종가 기준 평가손실 3조9888억원을 합한 금액이다.

연령대별로는 40대가 2조530억원으로 가장 많았고 50대 1조8655억원, 30대 1조912억원 순이었다. 계좌당 평균 손실은 70대 이상이 약 2994만원으로 가장 컸다.

인버스 상품도 함께 집계됐으니 손실 전체를 삼성전자·SK하이닉스 주가 하락 탓으로 보기도 어렵다. 인버스는 주가가 오를 때 손실이 난다.

시장은 상장 직후 빠르게 커졌다. 금융위에 따르면 ETF 16종의 시가총액은 상장일인 5월 27일 4조4000억원에서 7월 15일 11조9000억원으로 약 2.7배가 됐다.

16종을 모두 더한 숫자라 SK하이닉스 상품만의 규모로 볼 수 없다. 늘어난 시가총액 역시 개인 순매수액과 같지 않다. 같은 시기 코스피는 6월 22일 종가 9114.55로 당시 사상 최고치를 찍은 뒤 하락했다.

◆현금 3000만원에 모의거래 5시간

당국은 7월 16일 보완방안을 발표하고 요건을 단계적으로 높였다. 7월 31일부터 일반 개인이 이 상품을 새로 사거나 추가로 사려면 계좌에 현금 3000만원이 있어야 한다. 전에는 1000만원이었고, 주식·ETF·채권 평가액의 70%까지 예탁금으로 쳐 줬다.

이제는 현금만 인정한다. 국내 주식을 판 돈은 매도일로부터 2거래일 뒤 결제돼 입금돼야 인정되고, 매도대금을 담보로 받은 대출은 빠진다. 사전교육은 기본 1시간과 심화 2시간을 합쳐 3시간이다. 8월 19일부터는 모의거래 요건이 더해졌다.

국내외 단일종목 레버리지 상품에 처음 투자하는 일반 개인은 최소 5거래일에 걸쳐, 참여한 날마다 1시간 이상씩 총 5시간 이상 모의거래를 해야 한다. 8월 18일까지 국내 또는 해외 해당 상품에 투자한 이력이 있으면 면제된다.

삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지·인버스 상품에서 개인투자자 손실이 6조3130억원에 달한 가운데, 투자금이 4억원에서 1억원으로 줄면 원금 회복을 위해 300%의 수익률이 필요하다. 레버리지 상품의 손실 구조를 표현한 이미지. AI 생성 이미지

거래는 크게 줄었다. 한국거래소 자료를 보면 ETF 16종의 하루 거래대금은 기본예탁금 인상 전날인 7월 30일 12조4485억원에서 8월 11일 7472억원으로 약 94% 감소했다. 같은 기간 시장 흐름과 투자심리도 달라졌기 때문에, 줄어든 규모 전부를 규제 효과로 보기는 어렵다.

금융당국은 매매단위를 1좌에서 20좌로 늘리는 방안을 추진해 왔다. 20좌 미만 보유분을 시간외 종가로 팔 수 있게 하는 방안도 검토 대상에 올랐다.

새 요건은 앞으로 상품을 사는 투자자에게 붙는 조건이다. 이미 보유한 상품에서 난 손실은 그대로 남는다. 손실을 본 뒤에는 남은 돈을 기준으로 얼마나 올라야 원금을 되찾는지 계산해야 한다.

4억원이 1억원으로 줄었다면 본전을 찾으려면 남은 1억원으로 3억원을 더 벌어야 한다. 필요한 수익률은 무려 300%다.

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