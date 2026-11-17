[남정훈 기자] “이강인을 소속팀과 다른 포지션에 두는 건 경솔하고 무모한 선택을 하는 것이다”

한국 축구 대표팀의 임시 사령탑직을 수행 중인 로베르트 모레노 감독은 9~10월 A매치의 두 번째 경기였던 우루과이전을 앞두고 ‘골든보이’ 이강인(아틀레티코 마드리드)의 활용법에 대한 질문을 받자 내놓은 답이다.

대한민국 축구 국가대표팀 이강인이 지난 13일(한국시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와의 평가전에서 드리블을 하고 있다. 뉴스1, 대한축구협회 제공

올 여름 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 전 소속팀인 파리 생제르맹 때와 달리 더욱 공격적인 역할을 부여받고 있다. 그간 스트라이커와는 거리가 멀었던 이강인이지만, 투톱의 한 자리를 맡기도 하고, 공격형 미드필더와 윙어 등 자신의 공격적 재능과 창의성을 100% 발휘할 수 있는 포지션에서 뛰고 있다. 이적하자마자 아틀레티코 전술의 핵심으로 자리잡았을 정도다. 그래서 모레노 감독의 저 인터뷰가 나왔을 때만 해도 이강인이 한국 축구 대표팀에서도 투톱의 한 자리에서 뛰는 게 아니냐는 추측이 나오기도 했다.

그러나 모레노 감독의 인터뷰는 ‘공언’(空言)이었다. 우루과이전부터 지난 13일 사우디 아라비아와의 11월 A매치 첫 경기까지 모레노 감독은 이강인을 오른쪽 측면 미드필더에 고정시켜 출전시키고 있다.

물론 측면 미드필더에서도 이강인의 창의성을 발휘할 수는 있다. 다만 모레노 감독이 구사하고 있는 4-4-2 포메이션 하에서의 측면 미드필더는 공격적 역할만 요구받는 자리가 아니다. 오른쪽 풀백이 공격을 가담해 빈 공간이 생기면 그 자리를 커버하기도 해야 한다. 대표팀 내 공격 자원 중에서 상대 수비의 균열을 내고, 틈을 비집어 킬러 패스와 날카로운 슈팅을 동시에 만들어낼 수 있는 최고 재능이라고 해도 과언이 아닌 이강인은 ‘모레노 체제’에서 공수를 겸해야 하는 역할을 부여받으면서 자신의 재능을 100% 살리지 못하는 모습이다.

한국 축구 대표팀 로베르트 모레노 임시 감독이 카타르와 평가전을 하루 앞둔 16일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 훈련을 지켜보고 있다. 연합뉴스

지난 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 이강인이 슛을 하고 있다. 연합뉴스

지난 13일 사우디에 2-3으로 패한 뒤 스페인 매체들도 모레노 감독의 이강인을 제대로 활용하지 못하는 것을 꼬집는 비판 기사가 나오기도 했다. ‘문도 데포르티보’는 ‘사우디전 풀타임 소화한 이강인의 좌절’이라는 제목의 기사를 통해 모레노 감독의 전술적 부실에 직격탄을 날렸다. 이들은 “한국 축구는 이강인이 보여줄 수 있는 최고의 모습을 끌어내지 못하고 있다”라고 적었다.

사우디전에서 이강인이 득점이나 도움 등 공격포인트를 올리지 못했지만, 형편없이 부진했던 건 아니다. 팀 내 최다인 유효슈팅 3개를 날렸고, 드리블 성공 4회, 기회 창출 2회 등 자신이 할 수 있는 최선을 다 했다. 그러나 우측면에서 상대 수비의 집중 견제에 시달리다 보니 공격적 재능이 고립된 모습이 종종 나왔고, 자신의 뒤를 받치는 오른쪽 풀백 설영우와 동선이 겹치는 모습도 자주 나왔다. 그러다 보니 이강인의 장점 중 하나인 패스를 통한 연계 플레이가 제한적이었다. 우측면에 고립되어 개인 기량으로만 공격적 재능을 살려야 하는 상황에 놓인 것이다. 이강인의 공격적 재능이 우측면에 고립될수록 한국 전체의 공격력도 떨어질 수밖에 없다.

모레노 감독이 이끄는 한국은 17일 카타르를 상대로 올해 마지막 A매치를 치른다. 카타르전에서도 선발 출장이 유력한 이강인의 자리는 이번에도 오른쪽 측면일까. 파격적으로 투톱의 한 자리에 나설 가능성은 없는걸까. 사우디전에서 결정적인 골 찬스를 두 번이나 날려먹었던 손흥민 대신 투톱의 한 자리에 출격하는 등의 파격은 기대할 수 있을까.

지난 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 로베르트 모레노 한국 대표팀 임시 감독이 작전을 지시하고 있다. 연합뉴스

지난 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 이강인이 드리블을 하고 있다. 연합뉴스

카타르전을 하루 앞둔 16일 최종 전술 훈련을 앞두고 취재진 앞에 선 모레노 감독의 인터뷰를 보면 그럴 가능성은 적어보인다. 모레노 감독은 손흥민과 이강인의 적절한 활용법에대한 의구심에 대해선 ‘전술의 일관성’을 강조하며 “대표팀은 무엇보다 정체성과 아이디어를 일관되게 유지하는 게 중요하다. 상대의 게임 플랜에 따라 사소한 변형은 가능하지만, 대표팀의 정체성은 일관되게 유지해야 한다”고 말했다. 여전히 손흥민은 투톱의 한 자리, 이강인은 오른쪽 측면 미드필더로 기용할 생각이 크다는 것을 엿볼 수 있는 대목이다. 과연 카타르전에서도 오른쪽 측면 미드필더로 선발 출장할 가능성이 높은 이강인. 모레노 감독의 고집을 이겨내고 이강인의 자신의 재능을 펼쳐보일지 귀추가 주목된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지