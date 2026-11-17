영국 배우 로버트 패틴슨(40)이 영화 ‘007’ 시리즈의 새 제임스 본드로 발탁됐다. 아마존 MGM과 드니 빌뇌브 감독이 차기 본드 역을 맡길 배우를 몇 달간 물색한 끝에 내린 결정이다.

16일(현지시간) 미 NBC 방송 등에 따르면 아마존 MGM 스튜디오는 패틴슨을 차기 제임스 본드로 공식 발표했다. 패틴슨은 성명을 통해 “제임스 본드는 영화사에서 가장 전설적인 캐릭터 중 하나이며, 007을 맡게 된다는 것은 평생의 영광”이라며 “꿈의 실현이라고 말하는 것만으로는 부족하다. 훌륭한 팀과 함께할 이번 협업과 앞으로의 작업이 더없이 기대된다”고 밝혔다.

영국 배우 로버트 패틴슨. 로이터연합뉴스

차기 007시리즈 연출을 맡은 드니 빌뇌브 감독은 본드 역 오디션에 참여한 배우들에게 감사를 전하며 “비범한 재능을 지닌 배우들이 함께했지만, 007은 한 명만 맡을 수 있다”며 “패틴슨은 007 특유의 시대를 초월한 영혼을 지니면서도 완전히 새로운 기운을 불어넣는다. 하루빨리 작업을 시작하고 싶다”고 했다. 빌뇌브 감독은 다음 달 개봉하는 영화 ‘듄: 파트3’에서도 패틴슨을 기용했다.

패틴슨은 2006년 ‘카지노 로얄’부터 2021년 ‘노 타임 투 다이’까지 다섯 편의 영화에서 본드를 연기한 대니얼 크레이그의 뒤를 잇는다. 특히 이번 작품은 오랜 기간 시리즈를 제작해온 마이클 G. 윌슨과 바버라 브로콜리가 프랜차이즈의 창작 통제권을 지난해 아마존 MGM에 넘긴 뒤 제작되는 첫 본드 영화다. 각본은 ‘피키 블라인더스’ 시리즈의 스티븐 나이트가 집필한다.

차기 본드가 누가 될지를 둘러싼 추측은 지난 몇 달간 영화계를 달궜다. 초기에는 제이컵 엘로디가 유력 후보로 거론됐으나 실제 오디션을 보지 않았다는 보도가 나왔다. 이후 잭 로던과 콜럼 터너가 후보로 부상했고, 이어 패틴슨과 니컬러스 홀트의 오디션 소식이 보도됐다.

패틴슨은 007시리즈와 같은 대형 프랜차이즈를 이끈 경험이 있다. 2022년 맷 리브스 감독의 ‘더 배트맨’에서 주인공 배트맨 역을 맡아으며, 2028년 개봉 예정인 속편에도 출연한다.

올해 흥행 성적도 눈길을 끈다. 크리스토퍼 놀런 감독의 ‘오디세이’에서는 안티노오스 역을 맡았다. 이 영화는 전 세계에서 약 18억달러(약 2조4000억원)의 흥행 수입을 올렸다. 젠데이아와 출연한 A24 영화 ‘더 드라마’는 제작비 2800만 달러의 약 5배에 해당하는 1억3400만달러(약 1800억원)를 전 세계에서 벌어들였다. 다음 달 개봉하는 ‘듄: 파트3’에도 출연한다.

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