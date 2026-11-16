김포 메추리 농장서 AI 항원 확인… 24시간 일시 이동 중지 명령

농림축산식품부는 16일 경기 김포시에 있는 한 메추리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 확인됐다고 밝혔다.

고병원성 AI 중앙사고수습본부는 이날 해당 농장에 초동 대응팀을 투입해 출입을 통제하고, 가축 처분과 역학 조사를 진행 중이다.

고병원성 여부는 농림축산검역본부가 정밀 검사 중이며 결과가 나오기까지 1∼3일 걸릴 것으로 예상된다.

지난 3일부터 가금 농장에서 확인된 고병원성 AI는 연천·장흥·여주·강화·진천·파주·경주에서 각각 1건씩 총 7건이다.

중수본은 AI 확산을 막기 위해 이날 오후 11시부터 17일 오후 11시까지 24시간 동안 경기·서울·인천 등 수도권의 메추리 농장과 축산 시설·차량 등에 일시 이동중지 명령을 내렸다.

아울러 축산 농가에 외부 차량·인력 출입 통제와 매일 소독 등의 방역 수칙을 철저히 준수해달라고 강조했다.

또 축산 농가에서 사육 중인 가금의 폐사 증가나 산란율 저하 등 주요 고병원성AI 의심 증상뿐 아니라, 사료 섭취 감소 등의 경미한 증상이 나타나도 당국에 즉시 신고해 달라고 당부했다.

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