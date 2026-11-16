그래미 ‘올해의 레코드’ 후보에 블랙핑크 제니

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 제니가 처음으로 미국 최고 권위의 대중음악 시상식인 '그래미 어워즈' 후보에 올랐다.

첫 노미네이트에서 본상(제너럴 필드)인 '올해의 레코드' 후보에 들었다.

미국 레코딩 아카데미가 16일(현지시간) 발표한 '제69회 그래미 어워즈' 후보 명단에서 제니는 호주 밴드 '테임 임팔라(Tame Impala)'와 함께 부른 '드라큘라(Dracula)'로 '올해의 레코드'와 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 2개 부문 후보가 됐다.

블랙핑크 멤버가 '올해의 레코드' 후보에 오른 것은 지난해 '아파트(APT.)'의 로제에 이어 두 번째다.

올해의 레코드 부문에서는 올리비아 딘 '맨 아이 니드', 엘라 랭글리 '추진 텍사스', 브루노 마스 '아이 저스트 마이트', 레이 '웨어 이즈 마이 허즈밴드!', 올리비아 로드리고 '더 큐어', 로살리아·비요크·이브 투머 '베르크하인', 테일러 스위프트 '더 페이트 오브 오필리아'가 제니와 경쟁한다.

시상식은 내년 2월 7일 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린다.

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