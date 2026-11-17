올해 동대문디자인플라자(DDP) 디자인스토어 매출이 지난달까지 27억3400만원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 약 41.2% 늘었다.



16일 서울디자인재단에 따르면 올해 10월까지 디자인스토어 방문객은 전년 동기 대비 4.7% 증가한 65만4797명으로 집계됐다.



DDP 디자인랩 지하 2층에 본점을 둔 DDP디자인스토어는 서울시의 굿즈를 비롯해 국내 스타 디자이너의 작품, 문구·주방용품 등 일상에서 사용할 수 있는 디자인 상품을 판매한다. 올해는 아트홀 1층, 디자인랩 1층 등 DDP 내 매장을 3곳으로 확대했으며 194개 디자인 브랜드의 상품 2806종을 선보였다.



재단 관계자는 “전통문화를 현대적으로 재해석한 디자인과 서울의 개성을 담은 상품들이 외국인에게 인기를 얻었다”며 “서울스티커 콜렉션과 서울 사대문 엽서, 액막이 북어 자석 등이 빠르게 팔려나갔다”고 설명했다.



연말을 맞아 DDP디자인스토어에서는 다음달 25일까지 ‘크리스마스 기프트전’이 열린다. 서울역사박물관과 함께 개발한 신제품을 중심으로 연말 선물에 어울리는 상품을 제안한다. 아울러 식음료 전문 기업 ‘굿사마리안레시피’의 독일식 디저트 ‘윈터 슈톨렌’ 2종도 겨울 한정 상품으로 선보인다.



차강희 재단 대표이사는 “서울의 문화와 일상을 담은 디자인 상품은 도시의 매력을 알리고, 관광객의 관심을 소비와 기업 성장으로 연결하는 매개”라며 “DDP디자인스토어를 통해 국내 디자인기업의 판로를 넓히고, 서울을 찾는 발길이 지역경제의 활력으로 이어지도록 하겠다”고 말했다.

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