서울시가 2030년까지 어르신들이 집 가까운 곳에서 이웃과 어울리고 건강도 챙길 수 있는 여가공간 120곳을 조성한다.



시는 16일 도봉구 방학동 방아골종합사회복지관에 ‘9988 서울 활력충전소’ 1호점을 개관했다고 밝혔다. 시에 따르면 활력충전소는 복지관 등 공공시설의 유휴공간을 카페형 라운지로 꾸며 어르신이 특별한 일정 없이도 들를 수 있도록 한 공간이다. 어르신들이 정든 동네에서 여가 선택권과 교류 기회를 넓히고 다양한 활동을 할 수 있도록 해 사회적 고립을 예방한다는 취지다.

서울 도봉구 방아골종합사회복지관 1층에 마련된 ‘9988 서울 활력충전소’ 1호점 ‘마실라운지’의 모습. 서울시 제공

방학점 1층에 자리한 ‘마실·이음·온기’ 라운지에서는 서울체력장 키오스크로 체력과 체성분을 측정할 수 있다. 작은영화관에서는 영화를 상영하고 지역 예술인과 어르신 동호회가 참여하는 미니음악회도 연다.



취미·건강 동아리와 자조모임을 지원하고 주민이 직접 행사와 장터를 기획하는 프로그램도 운영한다. 낮에 이용이 어려운 어르신을 위해 오후 6시 이후 요가와 음악공연, 차를 마시며 이야기를 나누는 프로그램도 마련했다.



시는 방학점에 이어 연말까지 △봉천점(서울YWCA봉천종합사회복지관) △성동점(성동종합사회복지관) △신당황학점(유락종합사회복지관) △수서점(태화기독교사회복지관) △낙성대점(서울시민대학 다시가는 캠퍼스) 5곳을 추가로 연다. 내년에는 13곳을 더 개관할 계획이다.



동네 활력충전소와 별도로 권역 거점형 통합여가시설 ‘활력충전센터’도 조성한다. 연면적 1만㎡ 내외 규모로 건강·문화·체육·학습·사회참여에 필요한 기능을 한곳에 모은다. 내년 금천구 G밸리 교학사 부지에 첫 센터를 착공해 2032년까지 8곳을 조성할 예정이다. 센터에서는 생활체육과 인공지능(AI) 코칭 피트니스·가상현실(VR) 여행 등 디지털 체험을 할 수 있다. 건강 상담과 체력인증, 경력 재설계·재취업 교육, 복지·돌봄 정보도 제공한다.



오세훈 서울시장은 이날 개관식에서 “나이가 들어서도 삶의 질이 떨어지지 않고 일상에서 행복을 누릴 수 있는 삶의 질 특별시 서울이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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