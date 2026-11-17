서울시가 ‘야간 경제 활성화’, ‘외로움 없는 서울’, 사계절 내내 축제가 이어지는 ‘펀 서울’ 등 오세훈 시장의 민선 9기 핵심 정책 추진을 위해 관련 기관 3곳의 출연금을 증액하기로 했다. 시는 시의회에 증액 필요성을 설명하는 한편 사업 성과를 면밀히 관리해 나갈 방침이다.



16일 서울시의 ‘2027년 출연기관 증액 출연 타당성 검토 결과’에 따르면 시의 65개 출연기관 중 서울시복지재단과 서울문화재단, 서울디자인재단의 내년 출연금이 올해보다 243억9000만원(14.5%) 늘어난 1922억8800만원으로 책정됐다.

이 중 서울시복지재단 출연금이 가장 많이 증가한다. 내년도 재단 출연금은 올해보다 99억1500만원(12.5%) 많은 891억7700만원이다. 시 관계자는 “‘G3 서울플랜 동행성장도시’ 달성을 위해 ‘외로움 없는 서울 2.0’ 사업과 소득 공백기 중장년층과 돌봄 취약 가구 대상 ‘서울형 자산 형성 지원’ 사업을 확대 추진하겠다”고 설명했다.



외로움없는서울은 시의 외로움·고립·은둔 종합 대책으로, 24시간 전화 상담 창구인 외로움안녕120, 서울마음편의점, 서울잇다플레이스 등이 있다. 시는 저소득 가구의 자녀 교육비 마련을 돕는 꿈나래통장, 중증 장애 청년 대상인 이룸통장 등을 통해 자산 형성도 지원하고 있다.



내년 서울문화재단 출연금은 644억9100만원으로, 올해 대비 79억800만원(13.9%) 는다. ‘펀 서울’을 위한 ‘서울어텀페스타’ 운영 기간이 73일에서 100일로, 공연 규모는 262개에서 350개로 늘어날 예정이다.



시 관계자는 “‘야간 경제 활성화’를 위해 대학로의 연극 공연과 인근 상권을 연계한 맞춤형 야간 프로그램을 운영하겠다”고 말했다.



출연금 증가율은 동대문디자인플라자(DDP)를 운영하는 서울디자인재단이 가장 크다. 내년 서울디자인재단 출연금은 올해보다 65억6700만원(20.5%) 늘어난 386억2000만원이다. ‘야간 경제 활성화’를 위한 미디어아트 콘텐츠인 ‘서울라이트 DDP’와 ‘DDP 365라이트’ 사업이 확대 추진된다.



아울러 디자인도시 서울의 위상 강화를 위해 DDP에 K디자인 브랜드를 유통·체험하는 공간인 ‘K디자인 라이프스타일 쇼룸’이 구축되고, 세계디자인기구(WDO) 창립 70주년 기념 정기총회가 개최된다.



시가 전년 대비 10% 이상 증액해 출연하면 출자·출연기관 운영심의위원회 심의·의결을 거쳐 그 결과를 공개하게 돼 있다. 서울시복지재단과 서울문화재단, 서울디자인재단을 제외한 나머지 출연기관 62곳 중 10% 이상 출연금 증액이 결정된 곳은 없다.



김설희 시 재정기획관은 “어려운 재정 여건 속에서도 세 출연기관의 안정적 운영을 뒷받침하고, 복지 안전망 강화와 문화·디자인 향유 기회 확대 등 시민 생활과 밀접한 사업을 차질 없이 추진하는 데 중점을 두고 출연금을 편성했다”고 취지를 설명했다. 김 기획관은 이어 “시의회 예산 심의 과정에서 증액 필요성을 충분히 설명하고, 예산 확정 이후엔 사업 성과와 재정 운용 효율성을 면밀히 관리하겠다”고 덧붙였다.

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