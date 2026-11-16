안덕수 국세청장 후보자 재산 19억…강남 아파트 전세권·상가 2건 보유

안덕수 국세청장 후보자가 본인과 배우자, 자녀 명의 재산으로 총 19억4338만원을 신고했다.

이날 국회에 제출된 인사청문요청안에 따르면 안 후보자는 본인 명의로 서울 강남구 아파트 전세(임차)권 10억887만원, 예금 8084만원 등 10억8971만원을 보유한 것으로 나타났다.

안덕수 국세청장 후보자. 청와대 제공

배우자 명의로는 서울 동대문구 아파트 5억3470만원을 신고했으며 6억3000만원에 임대로 준 상태다. 또 서울 강남 상가 2건(각각 4억3036만원·1억8813만원)을 보유하고 있으며 두 상가의 임대보증금은 7090만원으로 신고했다.

장녀는 예금 431만원, 차녀는 예금 422만원을 신고했다. 안 후보자의 부모는 독립생계 유지를 이유로 고지를 거부했다.

안 후보자는 행정고시 40회 출신으로 국세청 납세자보호담당관과 조사국장, 서울지방국세청장 등을 역임했다. 인사청문회법에 따르면 국회는 요청안을 접수하고 20일 안에 청문 절차를 마쳐야 한다.

이 대통령은 인사청문 요청사유서에서 “안 후보자는 철저한 자기관리와 솔선수범하는 자세로 조직 내·외부의 신망이 두텁고 공정한 국세행정 구현과 납세자 권익 보호 사이에 대한 균형 잡힌 시각은 물론 뛰어난 조직관리 역량도 겸비한 것으로 인정받고 있다”고 설명했다.

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