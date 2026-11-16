강호동 농협회장, 포르투갈 농업장관 만나 농업·협동조합 협력 논의

12일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 강호동 농협중앙회장(사진 오른쪽에서 세 번째)이 조세 마누엘 페르난데스 포르투갈 농업해양부 장관(네 번째)과 반다 세케이라 주한 포르투갈 대사(다섯 번째) 접견 후 기념 촬영을 하고 있다.

강호동 농협중앙회장이 포르투갈 농업해양부 장관을 만나 양국 간 농업 발전과 협동조합 분야 협력 방안을 논의했다.

농협중앙회는 강 회장이 12일 농협중앙회 본관에서 조세 마누엘 페르난데스 포르투갈 농업해양부 장관과 반다 세케이라 주한 포르투갈 대사를 접견했다고 밝혔다.

이날 면담에서는 양국 농업의 공통점을 바탕으로 농업 발전과 협동조합 분야의 협력 가능성을 논의했다.

포르투갈은 유럽에서 쌀 소비량이 가장 많은 국가로, 쌀이 식생활에서 중요한 비중을 차지한다는 점에서 한국과 공통점이 있다. 올리브유와 와인 등 고부가가치 농산물 수출 경쟁력을 갖추고 있다는 점도 특징이다.

양국은 협동조합을 중심으로 지역 농산물의 부가가치를 높이고 농업 발전을 이끌어왔다는 공통된 경험도 갖고 있다.

페르난데스 장관은 한국 농협의 역사와 발전 과정을 살펴본 뒤 한국 정부의 농업정책 추진 과정에서 협동조합인 농협이 수행하는 역할과 중요성을 확인할 수 있었다고 밝혔다.

면담 이후 페르난데스 장관 일행은 농업박물관을 방문해 한국 농업의 역사와 농협의 농촌 발전 성과를 살펴봤다.

강 회장은 "한국과 포르투갈이 수교 65주년을 맞은 뜻깊은 해에 농업해양부 장관과 주한 대사를 함께 만나게 돼 기쁘다"며 "양국의 오랜 우정이 농업과 협동조합 분야에서도 실질적인 협력 성과로 이어지기를 기대한다"고 말했다.

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