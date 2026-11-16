경북교육감이 내건 공약이 제대로 이행되는지 도민이 직접 평가하는 감시체계가 가동된다.

공약 이행률뿐 아니라 사업 실현 가능성과 교육 현장 체감도를 살펴 공약이 실제 변화로 이어지는지 점검한다.

경북교육청은 제19대 교육감 공약이행평가단 위촉식과 공약사업 이행계획 평가회의를 열고 본격적인 활동에 들어갔다고 16일 밝혔다.

'제19대 경북도교육감 공약사업 이행계획 평가회의' 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 경북교육청 제공

평가단은 학부모와 교직원, 일반 도민 등 외부위원 58명과 내부위원 1명 등 모두 59명으로 구성됐다.

임기는 2026년 11월 13일부터 2030년 6월 30일까지다.

평가 대상은 59개 공약사업과 123개 세부 추진과제다.

인공지능(AI) 전환, 맞춤성장, 안심학교, 지역상생, 공감행정 등 5개 분야, 19개 부문으로 나뉜다.

사업 추진 기간은 2026년 7월부터 2030년 6월까지다.

평가단은 공약별 이행계획이 당초 공약 취지에 맞는지, 사업 일정과 재원 확보 방안 등 실행 계획은 적절한지를 살펴본다.

추진 실적을 점검하는 데 그치지 않고 사업 과정에서 드러난 문제점과 개선 방안도 제시한다.

지난 13일 열린 첫 평가회의에서는 단장과 부단장을 선출하고 공약사업별 이행계획안을 검토했다.

교육 현장과 도민의 눈높이에서 사업 실현 가능성과 추진 방향을 따져보고 의견을 나눴다.

경북교육청은 평가단의 의견을 반영한 뒤 공약추진점검단의 최종 평가를 거쳐 이행계획을 확정할 예정이다.

공약 추진 상황도 지속적으로 공개해 도민이 약속의 이행 여부를 확인할 수 있도록 할 방침이다.

임종식 교육감은 "도민과의 약속을 얼마나 충실히 이행하는지가 경북교육의 신뢰를 결정한다"며 "평가단의 객관적인 평가와 제안을 바탕으로 공약 추진 상황을 점검하고 부족한 부분은 보완하겠다"고 말했다.

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